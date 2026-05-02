Работников тайного ранчо Эпштейна допрашивают о визитах экс-принца Эндрю, – СМИ

Бывших работников тайного ранчо американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна допросили о визитах Эндрю Маунтбеттена Виндзора в рамках уголовного расследования.

Об этом сообщает The Daily Star.

Следователи Министерства юстиции штата допрашивают более десятка бывших работников ранчо "Зорро" в Нью-Мексико о том, кто там останавливался и свидетелями чего они были. Источники утверждают, что визиты Эндрю Маунтбеттена Виндзора были среди основных направлений расследования.

Они просматривают все. Со всеми, кто там работал, разговаривают. Они хотят получить полную картину того, что происходило,

– сказал один из инсайдеров.

Расследование возглавляет генеральный прокурор штата Нью-Мексико Рауль Торрес. Детективы тщательно проверяют широкий круг посетителей Джеффри Эпштейна, включают бывшего принца. Они пообещали искать любые доказательства, передает The Mirror.

Сотрудников опросили о гостях, которые посещали поместье. Среди них бывший принц, который останавливался на ранчо. Детективы пытаются составить картину того, что он, Эпштейн и другие делали, находясь в "Зорро",

– утверждает источник.

По словам бывших сотрудников и жертвы сексуального преступника Вирджинии Джуффре, которая покончила жизнь самоубийством 25 апреля 2025 года, Эндрю неоднократно посещал ранчо. Младший брат короля Чарльза III якобы сблизился с известным нейрохирургом, которую следователи также разыскивают для допроса.

Ранчо "Зорро" – большое поместье, площадью 10 тысяч акров (примерно 4046,86 гектара), расположено недалеко от города Санта-Фе. Оно было одним из самых изолированных мест проживания Джеффри Эпштейна. Так, на протяжении десятилетий появлялись различные предположения, что происходило на территории поместья.

Бывшие сотрудники рассказали, что их просили предоставить исчерпывающие свидетельства о периоде работы на ранчо. Некоторых расспрашивали о повседневной работе, а у других интересовались о высокопоставленных посетителях и странном поведении.

Они расспрашивают обо всем, в частности о бывшем принце Эндрю и других высокопоставленных гостях. Кто останавливался, как долго они там были, что они делали. Все очень подробно. Ничего не замалчивается,

– поделился один из бывших работников.

Кроме того, следователи призвали бывших сотрудников "Зорро" не выбрасывать любые материалы, связанные с их работой. Следователи подозревают, что там могут быть важные доказательства.

