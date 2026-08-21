Где сейчас находится ведущий программы "В поисках истины" – Вячеслав Гармаш, которого жена обвинила в насилии
Вячеслав Гармаш был популярным украинским ведущим, которого хорошо помнят по мистической программе "В поисках истины". Затем его жизнь пошла по другому пути в рамках других медийных проектов, а сегодня он является центральной фигурой в скандале, связанном с домашним насилием.
Поскольку мужчина давно не появлялся в медиапространстве, 24 Канал расскажет, что известно о Гармаше и где он сейчас.
Короткая биография Вячеслава Гармаша
Телеведущий родился в Киеве. После школы учился в Институте экранных искусств при Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "Диктор и ведущий телепрограмм". В студенческие годы объездил автостопом всю Европу.
А затем в его жизни появился проект на телеканале СТБ под названием "В поисках истины". Программа подавалась как детективное расследование с элементами беседы со зрителем. В рамках программы мужчина раскрывал тайны известных исторических личностей и развеивал мифы.
"В поисках истины": смотрите онлайн выпуск программы
В 2021 году в качестве режиссера работал над фильмом "Надо еще выжить", а также параллельно преподавал в университете им. Карпенко-Карого (вел курсы для телеведущих). Его имя также можно увидеть в таких украинских фильмах, как "Дом" (2021), "Невиданный взлет" (2021), "Кегельбан" (2019), "Ночной экспресс" (2019) и других.
Обвинения в домашнем насилии
Известно, что мужчина женат и имеет детей. В публичной сфере он никогда не говорил о личной жизни, поскольку считал, что эта тема не для публики и прессы.
Его жена – режиссер Яся Гармаш.
На днях в соцсети Threads она публично обвинила Гармаша в домашнем насилии, а также прикрепила соответствующие фото. На снимках отчетливо видны многочисленные синяки и гематомы на ее теле. Режиссер подтвердила, что готовится к судебному процессу и официальному разводу.
Я готовлюсь к суду с бывшим мужем. Он известный человек в Украине, и именно поэтому мне особенно долго было страшно говорить вслух о том, что происходило за закрытыми дверями. На этой фотографии – не какая-то история из интернета. Это я. Жизнь, о которой я молчала. И женщина, в которой я постепенно перестала себя узнавать,
– поделилась Яся.
По ее словам, со временем ситуация только ухудшалась. Вячеслав полностью утратил контроль над собственным поведением. Впоследствии он просто оставил Ясю вместе с детьми в Нидерландах. После разрыва женщина также узнала о его супружеских изменах и позорном поведении при общении с коллегами.
История получила продолжение в комментариях под ее постом. Девушка по имени Дарья представилась бывшей возлюбленной Гармаша и рассказала новые подробности о телеведущем.
Сам телеведущий до сих пор не отреагировал на обвинения. Отметим, что у Гармаша нет официальных страниц в соцсетях.
Где сейчас Вячеслав Гармаш
О его нынешней жизни известно не так много. Однако телеведущий в начале полномасштабной войны уехал в США, где продолжил работать по специальности. Однако официально мужчина этого не подтверждал.
Обратите внимание, что это не единственный случай, когда знаменитости уезжают из Украины.