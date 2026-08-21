Поскольку мужчина давно не появлялся в медиапространстве, 24 Канал расскажет, что известно о Гармаше и где он сейчас.

Короткая биография Вячеслава Гармаша

Телеведущий родился в Киеве. После школы учился в Институте экранных искусств при Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "Диктор и ведущий телепрограмм". В студенческие годы объездил автостопом всю Европу.

А затем в его жизни появился проект на телеканале СТБ под названием "В поисках истины". Программа подавалась как детективное расследование с элементами беседы со зрителем. В рамках программы мужчина раскрывал тайны известных исторических личностей и развеивал мифы.

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"В поисках истины": смотрите онлайн выпуск программы

В 2021 году в качестве режиссера работал над фильмом "Надо еще выжить", а также параллельно преподавал в университете им. Карпенко-Карого (вел курсы для телеведущих). Его имя также можно увидеть в таких украинских фильмах, как "Дом" (2021), "Невиданный взлет" (2021), "Кегельбан" (2019), "Ночной экспресс" (2019) и других.

Обвинения в домашнем насилии

Известно, что мужчина женат и имеет детей. В публичной сфере он никогда не говорил о личной жизни, поскольку считал, что эта тема не для публики и прессы.

Его жена – режиссер Яся Гармаш.

Вячеслав и Яся Гармаши / Коллаж 24 Канала

На днях в соцсети Threads она публично обвинила Гармаша в домашнем насилии, а также прикрепила соответствующие фото. На снимках отчетливо видны многочисленные синяки и гематомы на ее теле. Режиссер подтвердила, что готовится к судебному процессу и официальному разводу.

Я готовлюсь к суду с бывшим мужем. Он известный человек в Украине, и именно поэтому мне особенно долго было страшно говорить вслух о том, что происходило за закрытыми дверями. На этой фотографии – не какая-то история из интернета. Это я. Жизнь, о которой я молчала. И женщина, в которой я постепенно перестала себя узнавать,

– поделилась Яся.

Яся Гармаш показала следы побоев / Скриншот из тредса

По ее словам, со временем ситуация только ухудшалась. Вячеслав полностью утратил контроль над собственным поведением. Впоследствии он просто оставил Ясю вместе с детьми в Нидерландах. После разрыва женщина также узнала о его супружеских изменах и позорном поведении при общении с коллегами.

История получила продолжение в комментариях под ее постом. Девушка по имени Дарья представилась бывшей возлюбленной Гармаша и рассказала новые подробности о телеведущем.

Бывшая девушка о Гармаше / Скриншот из тредса

Сам телеведущий до сих пор не отреагировал на обвинения. Отметим, что у Гармаша нет официальных страниц в соцсетях.

Где сейчас Вячеслав Гармаш

О его нынешней жизни известно не так много. Однако телеведущий в начале полномасштабной войны уехал в США, где продолжил работать по специальности. Однако официально мужчина этого не подтверждал.

Обратите внимание, что это не единственный случай, когда знаменитости уезжают из Украины.