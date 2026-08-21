Оскільки чоловіка давно не було у медійному просторі, 24 Канал розповість, що відомо про Гармаша і де він зараз.

Коротка біографія В'ячеслава Гармаша

Телеведучий народився у Києві. Після школи навчався в Інституті екранних мистецтв при Київському національному університеті театру, кіно і ТБ ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "Диктор та ведучий телепрограм". У студентські роки об'їздив автостопом усю Європу.

А далі у його життя з'явився проєкт на телеканалі СТБ під назвою "У пошуках істини". Програма подавалась як детективне розслідування з елементами бесіди з глядачем. У контексті чоловік розкривав таємниці відомих історичних постатей та розвіював міфи.

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"У пошуках істини": дивіться онлайн випуск програми

У 2021 році як режисер працював над стрічкою "Треба ще вижити", а також паралельно викладав в університеті ім. Карпенка-Карого (вів курси телеведучих). Його ім'я ще можна побачити у таких українських кінострічках, як "Дім" (2021), "Небачене піднесення" (2021), "Кегельбан" (2019), "Нічний швидкий" (2019) та інші.

Звинувачення у домашньому насильстві

Відомо, що чоловік одружений і має дітей. У публічній площині він ніколи не говорив про особисте, бо вважав, що ця тема не для публіки та преси.

Його дружина – режисерка Яся Гармаш.

В'ячеслав і Яся Гармаші / Колаж 24 Каналу

Днями у соцмережі Threads вона публічно звинуватила Гармаша у домашньому насильстві, а також прикріпила відповідно фото. На знімках чітко видно численні синці та гематоми на її тілі. Режисерка підтвердила, що готується до судового процесу та офіційного розлучення.

Я готуюся до суду з колишнім чоловіком. Він відома людина в Україні, і саме тому мені особливо довго було страшно говорити вголос про те, що відбувалося за зачиненими дверима. На цій фотографії – не якась історія з інтернету. Це я. Життя, про яке мовчала. І жінка, якою я поступово перестала себе впізнавати,

– поділилася Яся.

Яся Гармаш показала побої / Скриншот з тредсу

За її словами, з часом ситуація лише погіршувалась. В'ячеслав повністю втратив контроль над власною поведінкою. Згодом він просто залишив Ясю разом із дітьми в Нідерландах. Після розриву жінка також дізналася про його подружні зради та ганебну поведінку під час спілкування з колегами.

Історія отримала продовження у коментарях під її дописом. Дівчина, на ім'я Дар'я, представилася колишньою обраницею Гармаша й розповіла нові деталі про телеведучого.

Колишня дівчина про Гармаша / Скриншот з тредсу

Сам медійник досі не відреагував на звинувачення. Зауважимо, що у Гармаша немає офіційних сторінок у соцмережах.

Де зараз В'ячеслав Гармаш

Про його поточне життя відомо не так багато. Однак телеведучий на початку повномасштабної війни виїхав до США, де продовжив працювати за спеціальністю. Однак офіційно чоловік цього не підтверджував.

Зверніть увагу, що це не єдиний випадок, коли знаменитості виїжджають з України.