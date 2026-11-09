"Что ты наделал": сын Натальи Сумской похудел на 35 килограммов и вспомнил реакцию мамы

Когда Вячеслав Хостикоев снимался в комедии "Сумасшедшая свадьба 3", он весил 116 килограммов. За три года актер похудел на 35 килограммов. Его мама Наталья Сумская, увидев изменения, сразу поинтересовалась, кормят ли ее сына.

В эфире программы "Завтрак с 1+1" 30-летний Хостикоев вспомнил разговор с мамой о своем весе. Сам актер считал, что раньше весил слишком много, а вот Сумскую его похудение встревожило.

Реакция мамы была очень классной: "Что ты наделал? Тебя не кормят?! Что вы наделали, как так можно?". Но маму нужно успокоить, потому что каждая любящая мать – она, конечно, хочет, чтобы сынок выглядел чуть-чуть… Но это было, ну, слишком,

– рассказал Хостикоев.

Вячеслав Хостикоев с мамой / скриншот из видео 1+1

По словам актера, 116 килограммов – это самый большой вес, который он когда-либо имел. Именно таким его увидели зрители третьей части "Сумасшедшей свадьбы", вышедшей в 2021 году.

Вячеслав Хостикоев / кадр из фильма

В январе 2025 года Хостикоев рассказывал, что уже сбросил 14 килограммов. Вячеслав отметил, что после похудения зрители стали по-другому его воспринимать.

Надо держать себя в форме. Очень многое изменилось. Особенно впечатление о тебе у зрителя,

– поделился актер.

Вячеслав Хостикоев / скриншот из видео 1+1

Кстати, Катя Осадчая засветила похудевшую на 35 килограммов Зарицкую. Артистка в последнее время редко появляется на публике, однако поразила сеть потрясающим результатом похудения.