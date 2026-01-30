Сын Натальи Сумской получил награду от Валерия Залужного
- Актер Вячеслав Хостикоев получил награду от Валерия Залужного за вклад в развитие украинско-британской дружбы.
- Залужный во второй раз посетил спектакль "Конотопская ведьма" в Лондоне, над которым работал режиссер Иван Урывский.
Украинский актер Вячеслав Хостикоев, который является сыном Натальи Сумской, встретился в Лондоне с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Он получил награду от бывшего главнокомандующего ВСУ.
Об этом Хостикоев сообщил на своей странице в инстаграме. Он также опубликовал фото с Залужным.
Не пропустите Владимир Зеленский отметил Александра Терена государственной наградой
Вячеслав Хостикоев рассказал, что Валерий Залужный уже второй раз посетил спектакль "Конотопская ведьма" в Лондоне, над которым работал Иван Урывский – режиссер-постановщик Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Актеры получили награды от бывшего главнокомандующего ВСУ.
Залужный вручил сыну Натальи Сумской благодарность за "значительный вклад в развитие украинско-британской дружбы, взаимопомощь и активную поддержку украинского народа в борьбе против московского агрессора".
Спасибо вам за такую честь! Вы вдохновляете многих своим трудом! Держим строй! Продолжаем делать хорошие дела и помогать Украине в это крайне трудное время. Спасибо британской общине! Спасибо всем коллегам!,
– написал Вячеслав.
Хостикоев также выразил благодарность театру, организаторам события, зрителям и людям, которые донатят. Актер призвал продолжать помогать украинским защитникам и защитницам.
Вячеслав Хостикоев получил награду от Залужного / Фото из инстаграма актера
Что известно о Вячеславе Хостикоеве?
Вячеслав Хостикоев родился 26 июня 1996 года в Киеве в семье украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева.
В 2017 году парень окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Он учился в мастерской Евгении Гулякиной.
В том же году актер начал работать в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
Кроме "Конотопской ведьмы", Вячеслав играет в таких спектаклях: "Люкс для иностранцев", "Бесталанная", Мартин Боруля", "Несравненная", "Наш класс", "Тевье-Тевеля", "Кайдашева семья" и "Моя профессия – синьор из высшего света".