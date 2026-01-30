Сын Натальи Сумской получил награду от Валерия Залужного

Украинский актер Вячеслав Хостикоев, который является сыном Натальи Сумской, встретился в Лондоне с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Он получил награду от бывшего главнокомандующего ВСУ.

Об этом Хостикоев сообщил на своей странице в инстаграме. Он также опубликовал фото с Залужным.

Вячеслав Хостикоев рассказал, что Валерий Залужный уже второй раз посетил спектакль "Конотопская ведьма" в Лондоне, над которым работал Иван Урывский – режиссер-постановщик Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Актеры получили награды от бывшего главнокомандующего ВСУ.

Залужный вручил сыну Натальи Сумской благодарность за "значительный вклад в развитие украинско-британской дружбы, взаимопомощь и активную поддержку украинского народа в борьбе против московского агрессора".

Спасибо вам за такую честь! Вы вдохновляете многих своим трудом! Держим строй! Продолжаем делать хорошие дела и помогать Украине в это крайне трудное время. Спасибо британской общине! Спасибо всем коллегам!,

– написал Вячеслав.

Хостикоев также выразил благодарность театру, организаторам события, зрителям и людям, которые донатят. Актер призвал продолжать помогать украинским защитникам и защитницам.

Вячеслав Хостикоев получил награду от Залужного / Фото из инстаграма актера

