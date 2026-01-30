Про це Хостікоєв повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він також опублікував фото із Залужним.

Не пропустіть Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена державною нагородою

В'ячеслав Хостікоєв розповів, що Валерій Залужний вже вдруге відвідав виставу "Конотопська відьма" у Лондоні, над якою працював Іван Уривський – режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Актори отримали нагороди від колишнього головнокомандувача ЗСУ.

Залужний вручив сину Наталії Сумської подяку за "значний внесок у розвиток українсько-британської дружби, взаємопоміч та активну підтримку українського народу в боротьбі проти московського агресора".

Дякую вам за таку честь! Ви надихаєте багатьох своєю працею! Тримаємо стрій! Продовжуємо робити хороші справи й допомагати Україні у цей вкрай важкий час. Дякую британській громаді! Дякую усім колегам!,

– написав В'ячеслав.

Хостікоєв також висловив вдячність театру, організаторам події, глядачам та людям, які донатят. Актор закликав продовжувати допомагати українським захисникам та захисницям.

В'ячеслав Хостікоєв отримав нагороду від Залужного / Фото з інстаграму актора

Що відомо про В'ячеслава Хостікоєва?