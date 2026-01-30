Про це Хостікоєв повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він також опублікував фото із Залужним.
В'ячеслав Хостікоєв розповів, що Валерій Залужний вже вдруге відвідав виставу "Конотопська відьма" у Лондоні, над якою працював Іван Уривський – режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Актори отримали нагороди від колишнього головнокомандувача ЗСУ.
Залужний вручив сину Наталії Сумської подяку за "значний внесок у розвиток українсько-британської дружби, взаємопоміч та активну підтримку українського народу в боротьбі проти московського агресора".
Дякую вам за таку честь! Ви надихаєте багатьох своєю працею! Тримаємо стрій! Продовжуємо робити хороші справи й допомагати Україні у цей вкрай важкий час. Дякую британській громаді! Дякую усім колегам!,
– написав В'ячеслав.
Хостікоєв також висловив вдячність театру, організаторам події, глядачам та людям, які донатят. Актор закликав продовжувати допомагати українським захисникам та захисницям.
В'ячеслав Хостікоєв отримав нагороду від Залужного / Фото з інстаграму актора
Що відомо про В'ячеслава Хостікоєва?
В'ячеслав Хостікоєв народився 26 червня 1996 в Києві у сім'ї українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва.
У 2017 році хлопець закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Він навчався у майстерні Євгенії Гулякіної.
Того ж року актор почав працювати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.
Окрім "Конотопської відьми", В'ячеслав грає у таких виставах: "Люкс для іноземців", "Безталанна", Мартин Боруля", "Незрівнянна", "Наш клас", "Тев'є-Тевеля", "Кайдашева сім'я" і "Моя професія – синьйор з вищого світу".