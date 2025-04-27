Может выезжать за границу: известный телеведущий признался, имеет ли "бронь" и платил ли за это

Украинский телеведущий Вячеслав Соломка признался, как он может свободно пересекать границу Украины во время военного положения. В частности, рассекретил, связано ли это с бронированием от мобилизации.

Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

Вас также может заинтересовать После развода и обвинений в абьюзе: известный украинский певец закрутил новый роман

Телеведущий рассказал, что является непригодным к военной службе из-за серьезных проблем со здоровьем, поэтому ему "бронь" не нужна.

Я некоторое время очень сильно болел. И когда в 2022 году мне на канале сказали, что надо пойти в военкомат, стать на учет и принести военный билет, потому что мы коммунальное предприятие и этого требует законодательство, я пошел. Показал все свои справки, снимки МРТ, энцефалограмму и так далее. Меня переотправили на перекомиссию в соответствующее профильное медицинское учреждение. После того я, как и все, прошел медицинское обследование,

– отметил Вячеслав Соломка.

Шоумен исключен из воинского учета по состоянию здоровья, поэтому может законно выезжать за границу. Он отметил, что "ни копейки не давал" за свое решение медкомиссии.

Что о "броне" от мобилизации говорили другие украинские звезды