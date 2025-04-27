Может выезжать за границу: известный телеведущий признался, имеет ли "бронь" и платил ли за это
- Телеведущий Вячеслав Соломка может свободно пересекать границу Украины из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
- Соломка отметил, что не давал взяток за свое исключение с воинского учета.
Украинский телеведущий Вячеслав Соломка признался, как он может свободно пересекать границу Украины во время военного положения. В частности, рассекретил, связано ли это с бронированием от мобилизации.
Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.
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Телеведущий рассказал, что является непригодным к военной службе из-за серьезных проблем со здоровьем, поэтому ему "бронь" не нужна.
Я некоторое время очень сильно болел. И когда в 2022 году мне на канале сказали, что надо пойти в военкомат, стать на учет и принести военный билет, потому что мы коммунальное предприятие и этого требует законодательство, я пошел. Показал все свои справки, снимки МРТ, энцефалограмму и так далее. Меня переотправили на перекомиссию в соответствующее профильное медицинское учреждение. После того я, как и все, прошел медицинское обследование,
– отметил Вячеслав Соломка.
Шоумен исключен из воинского учета по состоянию здоровья, поэтому может законно выезжать за границу. Он отметил, что "ни копейки не давал" за свое решение медкомиссии.
Что о "броне" от мобилизации говорили другие украинские звезды
- Актер Богдан Буйлук, который снимался в сериале "Опер по вызову", играет в Киевском академическом театре "Золотые ворота". Недавно он признался, что у него, как и у других актеров театра, есть бронирование от мобилизации.
- В то же время сценарист "Лиги смеха" рассказал, что программа не дает своим участникам "бронь". Так, известно, что около 40-50 бывших участников "Лиги смеха" сейчас находятся на фронте. Среди них, к сожалению, уже есть погибшие. В частности, умер юморист Александр Чечун.