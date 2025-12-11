Влад Яма, который сбежал из Украины, показался в новом имидже
- Влад Яма поделился семейными фото по случаю 10-летия сына Леона.
- На совместной фотографии с сыном танцор показался без бороды и усов.
Танцор Влад Яма, который уехал из Украины во время полномасштабного вторжения, показался без бороды и усов. Он поделился семейными фото, на одном из которых предстал в таком образе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ямы. Новые фотографии танцор показал по случаю дня рождения сына Леона.
Сын Влада Ямы и его жены Лилианы на днях отпраздновал 10-летний юбилей. В день рождения Леона танцор опубликовал серию фотографий с мальчиком и любимой.
Яма, в частности, сделал селфи с Леоном. На фото танцор позирует без бороды и усов. Отец и сын сфотографировались на природе, позади них стоят джип и большая фигура динозавра.
Что известно о семье Влада Ямы?
Влад Яма и Лилиана начали встречаться в 2007 году. В 2014 году они отпраздновали свадьбу. Впоследствии у влюбленных родился сын, которого они назвали Леоном.
Некоторое время после начала полномасштабного вторжения не было информации, где находится танцор. Позже стало известно, что он вместе с женой и сыном выехал за границу.
Яма рассказывал, что 24 февраля 2022 года помогал родителям эвакуироваться из Запорожской области.
Неизвестно, как танцору удалось выехать из Украины. Семья проживает в Майами (США).