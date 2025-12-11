Укр Рус
11 грудня, 19:57
Влад Яма, який втік з України, показався у новому іміджі

Марія Примич
Основні тези
  • Влад Яма поділився сімейними фото з нагоди 10-річчя сина Леона.
  • На спільній фотографії з сином танцюрист показався без бороди та вусів.

Танцюрист Влад Яма, який виїхав з України під час повномасштабного вторгнення, показався без бороди та вус. Він поділився сімейними фото, на одному з яких постав у такому образі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ями. Нові світлини танцюрист показав з нагоди дня народження сина Леона.

До речі Не лише Винник і Потап: хто з відомих чоловіків виїхав з України під час війни

Син Влада Ями та його дружини Ліліани днями відсвяткував 10-річний ювілей. У день народження Леона танцюрист опублікував серію фотографій з хлопчиком та коханою.

Влад Яма із сім'єю / Скриншот з інстаграму танцюриста

Дружина Влада Ями Ліліана з їхнім сином Леоном / Скриншот з інстаграму танцюриста

Син Влада Ями / Скриншот з інстаграму танцюриста

Яма, зокрема, зробив селфі з Леоном. На фото танцюрист позує без бороди та вус. Батько і син сфотографувались на природі, позаду них стоять джип і велика фігура динозавра. 

Влад Яма та його син Леон / Скриншот з інстаграму танцюриста

Що відомо про сім'ю Влада Ями?

  • Влад Яма та Ліліана почали зустрічатися у 2007 році. У 2014 році вони відсвяткували весілля. Згодом в закоханих народився син, якого вони назвали Леоном.

  • Деякий час після початку повномасштабного вторгнення не було інформації, де перебуває танцюрист. Пізніше стало відомо, що він разом із дружиною та сином виїхав за кордон.

  • Яма розповідав, що 24 лютого 2022 року допомагав батькам евакуюватись із Запорізької області.

  • Невідомо, як танцюристу вдалося виїхати з України. Сім'я проживає у Маямі (США).