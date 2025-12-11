Влад Яма, який втік з України, показався у новому іміджі

Танцюрист Влад Яма, який виїхав з України під час повномасштабного вторгнення, показався без бороди та вус. Він поділився сімейними фото, на одному з яких постав у такому образі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ями. Нові світлини танцюрист показав з нагоди дня народження сина Леона.

Син Влада Ями та його дружини Ліліани днями відсвяткував 10-річний ювілей. У день народження Леона танцюрист опублікував серію фотографій з хлопчиком та коханою.

Влад Яма із сім'єю

Дружина Влада Ями Ліліана з їхнім сином Леоном

Син Влада Ями

Яма, зокрема, зробив селфі з Леоном. На фото танцюрист позує без бороди та вус. Батько і син сфотографувались на природі, позаду них стоять джип і велика фігура динозавра.

Влад Яма та його син Леон

Що відомо про сім'ю Влада Ями?