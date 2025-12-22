Беглец Влад Яма впервые за 4 года встретился с родителями

Сбежавший из Украины Влад Яма впервые за четыре года встретился с родителями. Они прилетели к сыну в Майами (США), где он проживает вместе с женой Лилианой и сыном Леоном.

Долгожданная встреча состоялась в аэропорту Майами. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Лилианы Ямы.

Смотрите также Влад Яма, который сбежал из Украины, показался в новом имидже

Родители Влада Ямы, Николай и Любовь, живут в Запорожье. Они оба являются учителями-историками. Танцовщик встретил маму и папу в аэропорту вместе с женой и сыном. Также присутствовал их пес.

Мы не виделись 4 года. Наконец будем обниматься,

– написала Лилиана.

Влад Яма с женой и сыном встретил родителей / Скриншот из инстаграма Лилианы

Лилиана Яма также опубликовала видео, как дедушка и внук играют в шахматы. Рядом сидит бабушка.

Шахматы – любимая игра. Семейные теплые вечера теперь у нас такие,

– отметила она.

Отец Влада Ямы играет в шахматы с внуком / Видео из инстаграма Лилианы

Сын танцора показал в инстаграме семейную фотографию: с бабушкой, дедушкой и родителями. Отметим, что совсем недавно Леон отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 10 лет.

Влад Яма с женой, родителями и сыном / Скриншот из инстаграма Леона

Когда Влад Яма уехал из Украины?