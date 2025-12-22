Долгожданная встреча состоялась в аэропорту Майами. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Лилианы Ямы.
Родители Влада Ямы, Николай и Любовь, живут в Запорожье. Они оба являются учителями-историками. Танцовщик встретил маму и папу в аэропорту вместе с женой и сыном. Также присутствовал их пес.
Мы не виделись 4 года. Наконец будем обниматься,
– написала Лилиана.
Влад Яма с женой и сыном встретил родителей / Скриншот из инстаграма Лилианы
Лилиана Яма также опубликовала видео, как дедушка и внук играют в шахматы. Рядом сидит бабушка.
Шахматы – любимая игра. Семейные теплые вечера теперь у нас такие,
– отметила она.
Отец Влада Ямы играет в шахматы с внуком / Видео из инстаграма Лилианы
Сын танцора показал в инстаграме семейную фотографию: с бабушкой, дедушкой и родителями. Отметим, что совсем недавно Леон отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 10 лет.
Влад Яма с женой, родителями и сыном / Скриншот из инстаграма Леона
Когда Влад Яма уехал из Украины?
Влад Яма рассказывал, что выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения, когда официальный запрет для мужчин еще не действовал. Сначала семья была в Европе, а позже перебралась в США.
Танцор делился, что вывез своих родителей на Прикарпатье примерно на 5-6 день войны. Отец и мать Ямы находились там 2,5 месяца.
"У нас был короткий, но тяжелый разговор. Это был момент, когда из Запорожья уезжали мои друзья, и они сказали, что могут взять с собой родителей. Это были дни, когда российские войска подходили ближе к городу, они уже были в Запорожской области. Я никогда в жизни так не разговаривал с родителями и надеюсь, что никогда не буду. Я просто кричал на них, иногда с матом, потому что они не хотели уезжать".