Могут поссориться: Либеровы рассказали, как совмещают работу и личную жизнь
- Влада и Константин Либеровы работают вместе с начала своих отношений, разделяя работу и личную жизнь.
- После начала полномасштабного вторжения они документируют последствия войны и военные преступления российской армии.
Фотографы Влада и Константин Либеровы работают вместе с начала отношений. Совместная работа для влюбленных – тест на доверие, терпение и умение слышать друг друга.
За кулисами шоу "еПитання" на Новом канале Либеровы рассказали, как делят работу и быт. Они стали участниками пятого сезона проекта, пишет 24 Канал.
Влада и Константин Либеровы быстро учатся договариваться. Гармония помогает фотографам сохранить отношения и усиливает командный результат. До начала полномасштабного вторжения супруги занимались романтическими фотосессиями, а сейчас документируют последствия войны и военные преступления российской армии.
Мы всегда работали вместе. Действительно, еще с первых месяцев наших отношений! Поэтому уже давно привыкли четко разделять работу и личное. Настолько, что можем поссориться по работе, а уже через минуту совершенно спокойно шутить или обсуждать вместе что-то, с работой не связано. И наоборот. Личные ссоры никогда не повлияют на наши совместные проекты и работу,
– рассказал Константин.
Как отмечают Либеровы, беременность и рождение первенца не стали исключением.
Мы поддерживали и в дальнейшем поддерживаем друг друга. Да, это дополнительный вызов. Но если разговаривать и слушать – 99% проблем можно решить,
– подчеркнула Влада.
Что известно об отношениях Либеровых?
Влада и Константин познакомились в Одесском университете. Они учились на факультете юриспруденции.
Сначала Влада и Константин поддерживали дружеские отношения, а впоследствии между ними возникли романтические чувства. Провстречавшись три года, влюбленные сыграли свадьбу.
В прошлом году Либеровы отпраздновали 9 годовщину брака.
29 ноября фотографы впервые стали родителями. У них родился сын Ной.