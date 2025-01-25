Вместе воспитывали сына и помогали армии: что известно о муже Анны Жук, которая погибла в ДТП

Владимир Билевцов – муж блогерши Анны Жук, которая 24 января 2025 года погибла в ДТП на Полтавщине. Именно он находился за рулем авто, когда произошла авария. Сообщалось, что мужчину госпитализировали в больницу с травмами.

Владимир достаточно активно ведет свою страницу в инстаграме, на которую отписано более 70 тысяч человек. Там можно найти и немало его фотографий с любимой и их сыном. Больше о муже Анны Жук расскажет 24 Канал.

Кстати Она была невероятной, – украинские блогеры со слезами отреагировали на гибель Анны Жук

В декабре 2022 года Владимир Билевцов опубликовал в своем инстаграме сообщение, где немного рассказал о себе.

Меня зовут Вовчик, я простой парень из семьи земледельцев, сам работаю на комбайне. Очень люблю свою работу! Родился и вырос в небольшом селе на Харьковщине,

– отметил мужчина.

К тому же Билевцов подчеркнул, что стоит на воинском учете и не боится присоединиться к Силам обороны Украины. В заметке он также вспомнил блогершу Анну Жук, которая на тот момент была беременной.

Владимир на 14 лет моложе Анны. В одном из интервью блогерша делилась, что никогда не чувствовала разницы в возрасте с ним. Женщина признавалась, что многому училась у любимого – особенно в духовном плане.

Вова в этом плане вообще максимально развит. Вова, если я не ошибаюсь, 6 лет прослужил в церкви. То есть он очень верующий и добрый человек. Он максимально спокойный, а я максимально вертолет. Я Весы по знаку зодиака, и вот я нашла, видимо, это равновесие,

– рассказывала Анна Жук.

Блогерша также вспомнила, что на второй день войны мужчина пошел в военкомат. Она была уверена, что любимый станет на защиту Украины, если нужно, и не будет прятаться.

Владимир Билевцов и Анна Жук / Фото из инстаграма мужчины

В другом интервью Анна Жук рассказывала, что их с Владимиром Билевцовым познакомил общий друг. Он приехал к ней забрать духи для друга. После этого они начали гулять вместе.

Мне он очень понравился тем, что он максимально добрый. Я на тот момент не искала мужчину, у которого должны быть деньги, яхты,

– признавалась блогерша.

Кроме того, женщина ответила на упреки, что Владимир начал встречаться с ней только ради денег. Она подчеркнула, что мужчина – не бедный. По словам Анны, на тот момент ей не хотелось серьезных отношений, о чем она говорила Билевцову. Однако впоследствии все изменилось.

Анна Жук с мужем / Фото из инстаграма Владимира Билевцова

Впоследствии у пары родился сын. Мальчик появился на свет 2 февраля 2023 года в 08:11, его назвали Захаром. В своем инстаграме Владимир опубликовал видео со дня родов Анны, тогда он сделал предложение любимой.

Через некоторое время Билевцов снова сделал предложение Жук – видео с этого момента также есть в инстаграме мужчины. Это было публичное признание, Анна сказала любимому "да".

Во время войны Владимир Билевцов вместе с Анной Жук неоднократно помогал украинской армии, о чем рассказывал в инстаграме. Кроме того, мужчина занимается арендой автомобилей.

Кстати, автомобиль Lexus Анна и Владимир приобрели в начале февраля 2024 года. Именно на этой машине супруги попали в ДТП, в котором погибла блогерша.