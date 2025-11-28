Даша Кацурина подогрела слухи о расставании с Дантесом
- Даша Кацурина намекнула на расставание с Владимиром Дантесом.
- Она поделилась, что пользуется приложением для знакомств, но официально разрыв не подтвердила.
Уже долгое время в сети обсуждают то, что Даша Кацурина и Владимир Дантес больше не вместе. На днях бизнесвумен подогрела слухи о расставании с певцом.
В своем телеграм-канале Кацурина опубликовала сообщение, в котором намекнула, что теперь холостячка, передает 24 Канал.
Даша Кацурина поделилась с подписчиками приложениями, которые открыла для себя за последнее время. Среди них – приложение для знакомств. В то же время официально слухи о расставании с Владимиром Дантесом она не подтвердила.
Для справки! Raya – это частная социальная сеть, которая доступна только для пользователей IOS. Сначала ее представили как приложение для знакомств, но впоследствии функционал расширили: появилась возможность налаживать деловые контакты в индустрии развлечений. Чтобы присоединиться к Raya, нужно получить приглашение от участника и одобрение от специального комитета.
Что известно о личной жизни Дантеса и Кацуриной?
Напомним, что Владимир Дантес ранее был женат на Наде Дорофеевой. Артисты объявили о разводе в марте 2022 года после 10 лет вместе.
Даша Кацурина состояла в браке с ресторатором Михаилом Кацуриным (нынешним мужем Дорофеевой). У них родилось двое детей: дочь Александра и сын Иван.
Кацурины сообщили о расставании также в марте 2022 года.
Даша и Владимир подтвердили свои отношения в сентябре 2022 года. В августе 2025 года СМИ сообщили, что они разошлись. Сейчас знаменательности не комментируют слухи.