Даша Кацуріна підігріла чутки про розставання з Дантесом
- Даша Кацуріна натякнула на розставання з Володимиром Дантесом.
- Вона поділилась, що користується додатком для знайомств, але офіційно розрив не підтвердила.
Уже довгий час у мережі обговорюють те, що Даша Кацуріна та Володимир Дантес більше не разом. Днями бізнесвумен підігріла чутки про розставання зі співаком.
У своєму телеграм-каналі Кацуріна опублікувала допис, в якому натякнула, що тепер холостячка, передає 24 Канал.
Даша Кацуріна поділилась з підписниками додатками, які відкрила для себе за останній час. Серед них – додаток для знайомств. Водночас офіційно чутки про розставання з Володимиром Дантесом вона не підтвердила.
Для довідки! Raya – це приватна соціальна мережа, що доступна лише для користувачів IOS. Спершу її представили як додаток для знайомств, але згодом функціонал розширили: з'явилась можливість налагоджувати ділові контакти в індустрії розваг. Щоб приєднатися до Raya, потрібно отримати запрошення від учасника і схвалення від спеціального комітету.
Що відомо про особисте життя Дантеса і Кацуріної?
Нагадаємо, що Володимир Дантес раніше був одружений з Надею Дорофєєвої. Артисти оголосили про розлучення у березня 2022 року після 10 років разом.
Даша Кацуріна перебувала у шлюбі з ресторатором Михайлом Кацуріним (нинішнім чоловіком Дорофєєвої). У них народилося двоє дітей: донька Олександра і син Іван.
Кацуріни повідомили про розставання також у березні 2022 року.
Даша і Володимир підтвердили свої стосунки у вересні 2022 року. У серпні 2025 року ЗМІ повідомили, що вони розійшлися. Наразі знаменності не коментують чутки.