"Нежный момент": Зеленские умилили публику, держась за руки во время официальной церемонии

Владимир и Елена Зеленские вместе появились на публике во время церемонии награждения Шевченковской премии-2025. Фотографам удалось поймать милый момент, когда они держались за руки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента. Этот кадр уже разлетелся по сети.

Не пропустите Меган Маркл поделилась редким фото принца Гарри с дочерью Лилибет

Так, фан-аккаунт первой леди Украины выставил фото Владимира и Елены Зеленской, когда они сидят рядом на вручении Национальной премии им. Тараса Шевченко 9 марта. Президент Украины держал любимую за руку во время действа.

Просто чувствовали – это любовь,

– отметили фани, процитировав слова из песни Kalush Orchestra.

Что известно о Шевченковской премии-2025

Победителями в этом году стали: Юрий Издрик, Павел Казарин, Александр Шимко, Богдана Пивненко, Олесь Санин, Сергей Михальчук, Алла Загайкевич, Жанна Кадырова, Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей и Мария Пикуш и Наталья Рыбак.

Во время церемонии награждения Василий Вовкун решил передать денежное вознаграждение в размере 467,2 тысячи гривен на закупку дронов для ВСУ.

Заметим, прямо со сцены на Национальной премии имени Тараса Шевченко Владимир Зеленский потроллил Трампа.