Зеленские вместе в Буче почтили память жертв российской оккупации: "Мы не забудем"

В четвертую годовщину освобождения Бучи от российской оккупации Владимир Зеленский вместе с Еленой Зеленской появились на публике.

Президентская чета почтила память украинцев, которые погибли в результате действий российских захватчиков в феврале-марте 2022 года. Видео с церемонии опубликовали на их инстаграм-страницах.

Супруги Зеленские установили лампадки у мемориала на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины. Там они пообщались с местными жителями, выразив соболезнования семьям погибших.

Мы помним и не забудем, что сделал враг. Каждый российский убийца, палач и террорист должен ответить за каждое преступление против наших людей. Светлая память каждому, чью жизнь забрала Россия, всем, кто погиб в Буче и по всей Украине от рук российских оккупантов,

– написали Владимир и Елена Зеленские в инстаграме.

Добавим, что в церемонии чествования жертв Бучи также приняли участие представители парламентов Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Европейского парламента, парламентских ассамблей НАТО и ОБСЕ.

Для справки! Российские военные держали Бучу под оккупацией в течение 33 дней – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За этот период погибли 561 гражданский, в том числе 12 детей, сообщает сайт Офиса Президента.

