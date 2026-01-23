Звезда фильма "Ты –космос" стал Заслуженным артистом Украины

По случаю Дня Соборности Украины, который отмечают 22 января, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание Заслуженного артиста Украины актеру Владимиру Кравчуку, известному по роли в фильме "Ты –космос".

Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте Президента Украины.

Информацию также подтвердили в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, где работает актер. На инстаграм-странице появился пост об этом.

Кроме этого, звание Заслуженного артиста Украины получил Игорь Владимирович Портняк. Он снимался в сериалах "Участковый с ДВРЗ", "Пограничники", а также в фильмах "Янтарные копы", "Крашанка", "Собрание ОСМД" и многих других.

В список награжденных также вошли: Светлана Бардаус, Татьяна Войтех, Андрей Гетьман, Александр Крот, Светлана Ромашко и другие деятели культуры.

Что известно о Владимире Кравчуке?