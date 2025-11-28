Уже не в боевом подразделении: звезда фильма "Ты –космос" рассекретил, чем занимается в армии
- Владимир Кравчук, известный по фильму "Ты – космос", стал военным корреспондентом после службы пулеметчиком.
- Несмотря на военную службу, Кравчук сумел завершить съемки фильма, который недавно вышел в прокат и собрал почти 9 миллионов гривен.
Владимир Кравчук, сыгравший главную роль в новом украинском фильме "Ты –космос", с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к войску. Полтора года он был пулеметчиком, а потом стал военным корреспондентом.
Актер в программе "Наедине с Гламуром" рассекретил, или продолжает службу в армии. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ТСН.
Владимир подтвердил, что уже не находится в боевом подразделении. Несмотря на это, ему трудно совмещать службу и свою актерскую деятельность.
Сейчас я действительно спецкор на Армия TV ... За весь этот период два раза сыграл в театре. В этом году один раз и в прошлом году. Ну, очень трудно подгадать условия службы. Это должен быть вечер какой-то, внеслужебное время,
– рассказал Кравчук.
Как Владимиру удалось сняться в фильме "Ты – космос"?
- Эта лента – дебютная дебютная полнометражная работа режиссера Павла Острикова, которую он создавал семь лет.
- До начала полномасштабного вторжения команда успела отснять примерно 98% материала – оставалось всего три съемочных дня. Несмотря на то, что исполнитель главной роли Владимир Кравчук проходил военную службу, а в стране продолжается большая война, команде все же удалось вместе собраться и завершить производство ленты.
- 20 ноября этого года фильм вышел в прокат в Украине и за первые дни собрал почти 9 миллионов гривен.