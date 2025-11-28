Вже не в бойовому підрозділі: зірка фільму "Ти – космос" розсекретив, чим займається у війську
- Володимир Кравчук, відомий за фільмом "Ти – космос", став воєнним кореспондентом після служби кулеметником.
- Незважаючи на військову службу, Кравчук зумів завершити зйомки фільму, який нещодавно вийшов у прокат і зібрав майже 9 мільйонів гривень.
Володимир Кравчук, який зіграв головну роль у новому українському фільмі "Ти – космос", з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до війська. Півтора року він був кулеметником, а потім став воєнним кореспондентом.
Актор в програмі "Наодинці з Гламуром" розсекретив, чи продовжує службу у війську. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.
Володимир підтвердив, що вже не перебуває в бойовому підрозділі. Попри це, йому важко поєднувати службу і свою акторську діяльність.
Наразі я дійсно спецкор на Армія TV… За весь цей період два рази зіграв в театрі. Цього року один раз і минулого року. Ну, дуже важко підгадати умови служби. Це має бути вечір якийсь, позаслужбовий час,
– розповів Кравчук.
Як Володимиру вдалося знятися у фільмі "Ти – космос"?
- Ця стрічка – дебютна повнометражна робота режисера Павла Острікова, яку він створював сім років.
- До початку повномасштабного вторгнення команда встигла відзняти приблизно 98% матеріалу – залишалося лише три знімальні дні. Попри те, що виконавець головної ролі Володимир Кравчук проходив військову службу, а в країні триває велика війна, команді все ж вдалося разом зібратися і завершити виробництво стрічки.
- 20 листопада цього року фільм вийшов у прокат в Україні й за перші дні зібрав майже 9 мільйонів гривень.