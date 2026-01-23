Делит дом с бывшей и воспитывает маленького сына: как сейчас живет Владимир Остапчук

Владимир Остапчук один из самых известных украинских телеведущих. Его путь начался с работы на телеканале, а после Евровидения-2017 в карьере ведущего произошел настоящий прорыв. В то же время его имя не раз появлялось в заголовках новостей: от громких личных драм до скандалов в социальных сетях.

Сейчас Владимир Остапчук остается довольно обсуждаемым шоуменом. Где сейчас находится ведущий, чем занимается и как складывалась его личная жизнь – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о Владимире Остапчуке?

Владимир Остапчук родом из Умани, где родился и вырос. Учился в Донецком университете и получил образование филолога.

Я вырос в очень бедной семье. У меня папа офицер, а мама – учитель. Это стандартная интеллигентная бедная семья. Я всегда донашивал одежду за старшим братом,

– делился шоумен.

Карьера Владимира Остапчука на телевидении началась со школы дикторов на СТБ и Первом автомобильном телеканале. Он работал ведущим и на других каналах и радио, а еще пробовал себя в роли актера.

В 2017 году в карьере Владимира произошел поворотный момент – он прошел кастинг на ведущего Евровидения, проходившего в том году в Киеве. Соведущими были Тимур Мирошниченко и Александр Скичко.

Открытие полуфинала Евровидения-2017: смотрите видео онлайн

В том же году Остапчук планировал эмигрировать в Канаду и действительно туда переехал. Но после песенного конкурса ему начало поступать множество предложений о работе, поэтому шоумен решил вернуться.

До полномасштабного вторжения в Украину Владимир Остапчук был ведущим топовых шоу: "Поют все", "Маска", "Икона стиля", занимался дубляжем фильмов. После начала полномасштабной войны присоединился к теробороны, а впоследствии вернулся к гражданской жизни и карьере ведущего и шоумена.

Громкие разводы и третий брак: личная жизнь Остапчука

В 2007 году Владимир Остапчук впервые женился – его избранницей была Елена Войченко. У пары родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр.



Владимир Остапчук с детьми / Фото из инстаграма Владимира Остапчука

Через 12 лет Владимир и Елена развелись, но без скандалов не обошлось. Женщина намекала на измены со стороны шоумена и публично конфликтовала с новой избранницей Остапчука – Кристиной Горняк. Бывшие супруги еще долго выясняли отношения и тему опеки над детьми. Скандал то затихал, то снова разгорался.

В январе 2023 ведущий признался, что жалеет о своих поступках, которых наделал после первого брака и развода.



Владимир Остапчук и Елена Войченко / Фото из инстаграма

В 2020 году Владимир женился на Кристине Горняк – блогерше и нотариусе. Летом 2022 года пошли слухи о проблемах в их браке. Как стало известно впоследствии, 4 октября пара развелась. Причиной якобы стали определенные поступки со стороны шоумена, что были недопустимыми для Кристины.

Казалось бы, что пара разошлась без лишних скандалов, однако и здесь не удалось избежать конфликта. На этот раз причиной стало общее имущество, а именно дом, нажитый в браке. Кристина Горняк заявляла, что пыталась договориться по-мирному, но бывший муж не выходил на связь. Впоследствии они все-таки решили продать дом и разделить средства.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма

Но в конце 2025 года скандал разгорелся заново. Как рассказала Екатерина Остапчук, Кристина не соглашается продать дом по рыночной стоимости. За этим последовало много других заявлений, обвинений и скриншотов переписок.

Сейчас я понимаю, что тогда не надо было ничего подписывать, потому что человек совершенно не способен на то, чтобы держать свое слово и единственная его цель - издеваться над нами. Она патологически одержима Вовой и нашей семьей,

– писала Екатерина.

Недавно конфликт возобновился, но впоследствии жена Остапчука решила, что больше не будет упоминать Кристину Горняк в своем канале.

"Я надеюсь, хотя бы эти слова станут правдивыми! И вы отстанете от меня и моей жизни. И больше не будут меня втягивать в свою бурную фантазию, что моя жизнь и социальные сети посвящены им", – ответила на это Кристина.

С новой избранницей, Екатериной Полтавской, Владимир познакомился в соцсетях. Сначала они скрывали отношения, но впоследствии их роман стал очевидным. Затем пара поженилась, но празднование свадьбы перенесла на будущее. 10 декабря 2024 года у супругов родился сын Тимофей.



Владимир Остапчук с семьей / Фото из инстаграма Владимира Остапчука

Где сейчас Владимир Остапчук?

Несмотря на ряд скандалов, что случались как до полномасштабной войны ("блогерская голодная туса", конфликт с Илоной Гвоздевой), так и во время (высказывания о женщинах, ссора с Виктором Байдой), Владимир Остапчук остается одним из самых популярных шоуменов в Украине.

В частности, является ведущим утреннего шоу "Просыпайся" на канале "Мы Украина".

Также Владимир Остапчук ведет свой блог в инстаграме. С появлением младшего сына у ведущего немало контента с малышом. Часто шоумен снимает юмористические видео.