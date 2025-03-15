Через 2,5 года после развода: экс-супруга Остапчука поставила точку в истории с разделом имущества

После почти трех лет споров бывшие супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк пришли к согласию о разделе совместно нажитого имущества.

Об этом нотариус намекнула в своем инстаграме. Сообщает Show 24 со ссылкой на новые публикации Кристины Горняк.

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Так, женщина заявила, что 14 марта 2025 года стало дня нее прекрасным днем.

Это было мое лучшее лунное затмение за 2,5 года! Полина (адвокат – 24 Канал) сделала все, как я и хотела, а именно без суда, путем медиации. Поэтому я открываю этот коридор затмений с улыбкой и выдохом,

– отметила Горняк.

Главным спорным вопросом между экс-супругами был дом под Киевом, приобретенный ими во время брака.

Как ранее отмечала Кристина Горняк, телеведущий неоднократно менял свою позицию относительно имущества: сначала предлагал ей весь дом, потом отказывался от какого-либо раздела. По словам нотариуса, она неоднократно пыталась наладить диалог с бывшим мужем, во избежание судебного разбирательства.

"Если мы пойдем в суд, то это будет общее имущество. На него наложится арест, и этот дом просто заморозится, он никому не пригодится. Я против такой ситуации", – объясняла ранее Горняк свою позицию.

Судя по последнему посту, сторонам удалось достичь компромисса благодаря процедуре медиации.

Для справки! Медиация – это добровольный, конфиденциальный и структурированный процесс, проводимый вне суда, в котором вовлеченные стороны с помощью одного или нескольких медиаторов стремятся предотвратить или решить конфликт, или спор путем переговоров.

Детали сделки Кристина пока не раскрывает, подчеркнув, что для нее эта тема закрыта.

Напомним, что сейчас Владимир Остапчук находится в новых отношениях с блогером Екатериной Полтавской. В декабре 2024 года Владимир Остапчук стал отцом сына Тимофея.