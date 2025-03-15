Про це нотаріусиня натякнула у своєму інстаграмі. Повідомляє Show 24 з посиланням на нові публікації Христини Горняк.

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Так, жінка заявила, що 14 березня 2025 року стало дня неї прекрасним днем.

Це було моє найкраще місячне затемнення за 2,5 роки! Поліна (адвокатка – 24 Канал) зробила все, як я і хотіла, а саме без суду, шляхом медіації. Тому я відкриваю цей коридор затемнень з усмішкою і видихом,

– зазначила Горняк.

Головним спірним питанням між експодружжям був будинок під Києвом, придбаний ними під час шлюбу.

Як раніше зазначала Христина Горняк, телеведучий неодноразово змінював свою позицію щодо майна: спочатку пропонував їй весь будинок, потім відмовлявся від будь-якого поділу. За словами нотаріусині, вона неодноразово намагалася налагодити діалог з колишнім чоловіком, щоб уникнути судового розгляду.

"Якщо ми підемо до суду, то це буде спільне майно. На нього накладеться арешт, і цей будинок просто заморозиться, він нікому не стане в пригоді. Я проти такої ситуації", – пояснювала раніше Горняк свою позицію.

Судячи з останнього допису, сторонам вдалося досягти компромісу завдяки процедурі медіації.

Для довідки! Медіація – це добровільний, конфіденційний і структурований процес, що проводиться поза судом, в якому залучені сторони за допомогою одного або декількох медіаторів прагнуть запобігти або вирішити конфлікт або спір шляхом переговорів.

Деталі угоди Христина наразі не розкриває, підкресливши, що для неї ця тема закрита.

Нагадаємо, що зараз Володимир Остапчук перебуває у нових стосунках з блогеркою Катериною Полтавською. В грудні 2024 року Володимир Остапчук став батьком сина Тимофія.