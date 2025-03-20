Остапчук впервые за долгое время показал своих детей от первого брака, которые живут за границей

Дети Владимира Остапчука от первого брака живут с мамой в Канаде. Следовательно, шоумен довольно редко с ними видится и показывает публике.

В то же время на днях он показал фото Эвана и Эмилии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу шоумена.

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Так, Владимир Остапчук распространил фото, где изображен маленький Эван со своей сестрой Эмилией. Сделал он это в день рождения мальчика.

Сегодня (19 марта – 24 Канал) моему среднему, Эвану, семь лет. Встречайте уже взрослого парня,

– написал под фотографией телеведущий.



Дети Владимира Остапчука / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в конце 2024 года Владимир Остапчук стал отцом в третий раз. Его жена Екатерина Полтавская родила сына Тимофея. По словам звездных родителей, старшие дети Остапчука уже знакомы с малышом, а Владимир постоянно поддерживает с ними связь.