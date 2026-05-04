Эмигрируют в Канаду: жена Остапчука назвала дату их выезда из Украины
- Екатерина Остапчук объявила, что их семья покинет Украину 30 мая и отправится в Канаду после свадьбы в Риме.
- Она организует прощальную встречу для подписчиков 23 мая в Киеве с бесплатным входом.
Владимир Остапчук с семьей готовятся к эмиграции в Канаду. Жена шоумена, Екатерина, назвала дату их выезда из Украины.
Подробностями переезда Екатерина поделилась на своей странице в инстаграме.
Не пропустите Квиткова впервые раскрыла детали свадьбы с футболистом Бражко: "Есть переживания"
Екатерина Остапчук рассказала, что вместе с мужем и сыном покинет Украину уже в конце мая.
30 мая я уже уезжаю из Украины. 31 мая Вова ведет свадьбу в Риме, и оттуда мы уже в Канаду,
– сообщила она.
Жена Остапчука также организует прощальную встречу со своими подписчиками. Она состоится 23 мая в одном из магазинов Киева.
Там классная летняя терраса. С меня – просекко и сладкое, с вас – присутствие. Вход свободный. Ничего полезного от себя не обещаю, только хиханьки и хаханьки,
– добавила Екатерина.
Семья Остапчуков эмигрирует в Канаду / Скриншоты из инстаграма Екатерины
Для справки! 6 марта Владимир и Екатерина Остапчуки отпраздновали 2 годовщину брака. 10 декабря 2024 года у супругов родился сын Тимофей, о чем шоумен сообщил на своей странице в инстаграме.
Что известно об эмиграции Остапчуков?
В апреле Екатерина Остапчук сообщила, что с мужем и сыном эмигрирует в Канаду, где живут дети шоумена от брака с Еленой Войченко: дочь Эмилия и сын Эван-Александр.
Семья начала задумываться о переезде еще год назад, а окончательно приняли решение в конце февраля, когда дом Владимира Остапчука и его бывшей жены, нотариуса Кристины Горняк, пострадал в результате российского обстрела Киевщины.
Шоумен является резидентом Канады. Жена Остапчука заявила, что он учился там в университете и теперь может преподавать в местных вузах, а также заверила, что муж не оставит карьеру ведущего.