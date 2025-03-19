Владимир Остапчук с семьей уехал за границу: жена шоумена назвала причину

Шоумен Владимир Остапчук с женой Екатериной и сыном Тимофеем уехал за границу. Семья отправилась в Польшу.

В инстаграм-сторис Екатерина рассекретила, почему они поехали за границу, пишет Show 24. Также, отвечая на вопросы подписчиков, она призналась, смогла ли бы жить в Польше.

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В инстаграм-сторис Владимир Остапчук опубликовал видео из Польши, а именно из отеля, в котором они поселились. На кровати лежит маленький Тимофей, а из окна открывается красивый вид.

Владимир Остапчук с семьей поехал в Польшу:

Екатерина Остапчук рассказала, что Владимир поехал по рабочим вопросам, а она с сыном – за компанию.

После того как отменяли систему "Шлях" и оставили выезд очень ограниченной категории, граница стала пустой. Прошли за 40 минут. Мы на работу. Ну папа, а мы напросились, потому что иначе я бы не знаю, когда выехала куда-то,

– поделилась Екатерина.

Екатерина Остапчук рассказала, почему они поехали в Польшу / Скриншот из инстаграма

В то же время жена Остапчука призналась, что смогла бы жить в Варшаве, но не хотела бы.

Если переезжать, то, пожалуй, в Португалию. Не знаю, не думала серьезно об этом,

– отметила она.

Екатерина Остапчук о переезде в Польшу / Скриншот из инстаграма

Стоит отметить, что Владимир Остапчук – отец троих несовершеннолетних детей, поэтому мужчина может свободно пересекать границу. От первого брака с Еленой Войченко у него есть 11-летняя дочь Эмилия и сын Эван, которому сегодня исполнилось 7 лет, о чем шоумен написал в инстаграме.

Остапчук поздравил сына с днем рождения / Скриншот из инстаграма

10 декабря 2024 года Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. Его третья жена Екатерина родила Тимофея.