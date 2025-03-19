В інстаграм-сторіс Катерина розсекретила, чому вони поїхали за кордон, пише Show 24. Також, відповідаючи на питання підписників, вона зізналась, чи змогла б жити в Польщі.
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В інстаграм-сторіс Володимир Остапчук опублікував відео з Польщі, а саме з готелю, в якому вони оселилися. На ліжку лежить маленький Тимофій, а з вікна відкривається красивий вид.
Володимир Остапчук з сім'єю поїхав до Польщі:
Катерина Остапчук розповіла, що Володимир поїхав по робочих питання, а вона з сином – за компанію.
Після того як скасовували систему "Шлях" і залишили виїзд дуже обмеженій категорії, кордон став пустим. Пройшли за 40 хвилин. Ми на роботу. Ну тато, а ми напросилися, бо інакше я б не знаю, коли виїхала кудись,
– поділилась Катерина.
Катерина Остапчук розповіла, чому вони поїхали у Польщу / Скриншот з інстаграму
Водночас дружина Остапчука зізналась, що змогла б жити у Варшаві, але не хотіла б.
Якщо переїжджати, то, мабуть, у Португалію. Не знаю, не думала серйозно про це,
– зауважила вона.
Катерина Остапчук про переїзд до Польщі / Скриншот з інстаграму
Варто зазначити, що Володимир Остапчук – батько трьох неповнолітніх дітей, тому чоловік може вільно перетинати кордон. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у нього є 11-річна донька Емілія та син Еван, якому сьогодні виповнилося 7 років, про що шоумен написав в інстаграмі.
Остапчук привітав сина з днем народження / Скриншот з інстаграму
10 грудня 2024 року Володимир Остапчук втретє став батьком. Його третя дружина Катерина народила Тимофія.