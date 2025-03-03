Что известно о победителе шоу "Танцуют все" Владимире Ракове, который погиб на войне

Танцовщик, хореограф и защитник Украины – все это о Владимире Ракове, чей талант покорял зрителей во всем мире. Lexus, Apple, Nike – бренды, для которых он снимался. Broadway Dance Centre, Millennium Los Angeles – студии, где оттачивал свое мастерство. Берлин, Нью-Йорк, Сан-Диего - города, которые аплодировали его таланту стоя.

Владимир прошел путь, о котором мечтают тысячи танцовщиков: от победы в популярном телешоу до выступлений на самых престижных сценах мира, однако судьба готовила для него трагический финал, пишет Show 24.

К теме Война забрала тебя, – звезды с болью реагируют на гибель хореографа Владимира Ракова на фронте

Детство и юность

Владимир родился 24 ноября 1995 года в Евпатории. Он сын поварихи и строителя. Рос вместе со старшим братом.

Танцевальная карьера парня началась с акробатического рок-н-ролла в подростковом возрасте. Стремясь достичь высокого уровня мастерства, он упорно работал над физической подготовкой. Со временем присоединился к шоубалету, много времени посвящая тренировкам для совершенствования техники.

"Танцуют все 6": смотрите видео онлайн

Триумф на "Танцуют все"

В 2013 году Владимир успешно прошел кастинг и стал победителем шестого сезона популярного украинского шоу "Танцуют все!".

Владимир Раков и Яна Заец на "Танцуют все": смотрите видео онлайн

Профессиональное развитие Владимира Ракова

После победы в проекте он не остановился на достигнутом, а продолжил активно развиваться в танцевальной сфере. В течение следующих двух сезонов Владимир работал хореографом на "Танцуют все!", передавая свой опыт новым участникам и создавая яркие постановки. Также он присоединился к команде "Танцев со звездами" как ассистент хореографа.



Владимир Раков / Фото с фейсбука

Заметим, что Владимир с 2013 до 2016 года работал актером в театральном коллективе Kozar Dance Theatre.

Для справки! Василий Козар, основатель Kozar Dance Theatre, переехал в Москву, где сейчас занимается постановкой танцевальных спектаклей. Среди его последних проектов – ледовое шоу "Вечера на хуторе", созданное в сотрудничестве с известной фигуристкой Татьяной Навкой, которая замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарем Владимира Путина.

В 2015 году танцовщик вместе со своей командой Apache Crew принял участие в престижном международном чемпионате Hip Hop International в Сан-Диего.

С 2017 по 2019 год Раков был артистом Traum Theatre Salome Germany.



Владимир Раков / Фото из фейсбука

Стремясь к постоянному профессиональному росту, Владимир учился в самых престижных танцевальных школах США. Он совершенствовал свое мастерство в Broadway Dance Centre в Нью-Йорке. Также парень проходил обучение во всемирно известных студиях Лос-Анджелеса – Millennium и Movement LifeStyle.

Так, в 2018 году Раков с командой Wonder Crew одержал победу на World of Dance в Берлине.

Владимир снимался в рекламных роликах известных брендов Lexus, Apple и Nike. К тому же его можно увидеть в музыкальных клипах украинских исполнителей: MONATIK, NK, Златы Огневич, Макса Барских, "Время и Стекло", ONUKA, Мишель Андраде и других.

Владимир Раков снялся в клипе "Время и Стекло" на песню "Тролль": смотрите видео онлайн

В 2019 году Раков снялся в первом украинском полнометражном танцевальном экшне "Давай танцуй".

Фильм "Давай танцуй": смотрите трейлер онлайн

Участие в российском шоу "Танцы на ТНТ"

В 2019 году Владимир принял участие в российском танцевальном шоу "Танцы на ТНТ", где дошел до суперфинала.

Я не крымский татарин, а украинец. Представляю сегодня город Киев,

– сказал в эфире Раков.

Интересно, что одним из судей проекта была Татьяна Денисова – бывшая наставница украинского шоу "Танцуют все", которая сделала свой выбор в пользу работы в России. После получения российского гражданства она открыто поддержала агрессию против Украины, отказавшись осуждать действия РФ в начале полномасштабного вторжения.

Защита Украины и гибель

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Владимир стал на защиту Родины в составе 2-го стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

У него была хорошая работа за рубежом. Когда я спросил: "Почему ты вернулся?", он ответил: "Я пришел защищать украинцев и Украину". С тех пор Владимир служил... А его родные остаются в Крыму,

– рассказал его друг.

Побратим Ракова поделился, что они вместе воевали в районах Херсона, Бахмута и Торецка.

Но, к сожалению, не смогли пройти вместе Часов Яр. Ты был человеком, который ценил и любил эту жизнь. У тебя было столько планов и идей... Но судьба несправедлива, и ты ушел так рано,

– сказал он.

6 января 2025 года Владимир Раков погиб во время выполнения боевого задания. Ему было 30 лет.



Владимир Раков / Фото из инстаграма

2 марта в столице Владимира провели в последний путь. Сотни людей собрались, чтобы отдать дань уважения воину. Сначала церемония прощания состоялась в Михайловском соборе, после чего процессия отправилась от собора до Майдана Независимости.

В Киеве попрощались с Владимиром Раковым / Фото Алексея Самсонова

Владимира Ракова похоронили на Южном кладбище в Киеве.