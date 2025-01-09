Володимир пройшов шлях, про який мріють тисячі танцівників: від перемоги в популярному телешоу до виступів на найпрестижніших сценах світу, проте доля готувала для нього трагічний фінал, пише Show 24.

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Дитинство та юність

Володимир народився 24 листопада 1995 року в Євпаторії. Він син кухарки та будівельника. Зростав разом зі старшим братом.

Танцювальна кар'єра хлопця розпочалася з акробатичного рок-н-ролу в підлітковому віці. Прагнучи досягти високого рівня майстерності, він наполегливо працював над фізичною підготовкою. Згодом приєднався до шоубалету, багато часу присвячуючи тренуванням для вдосконалення техніки.

"Танцюють всі 6": дивіться відео онлайн

Тріумф на "Танцюють всі"

У 2013 році Володимир успішно пройшов кастинг і став переможцем шостого сезону популярного українського шоу "Танцюють всі!".

Володимир Раков і Яна Заєць на "Танцюють всі": дивіться відео онлайн

Професійний розвиток Володимира Ракова

Після перемоги в проєкті він не зупинився на досягнутому, а продовжив активно розвиватися в танцювальній сфері. Протягом наступних двох сезонів Володимир працював хореографом на "Танцюють всі!", передаючи свій досвід новим учасникам та створюючи яскраві постановки. Також він долучився до команди "Танців з зірками" як асистент хореографа.



Володимир Раков / Фото з фейсбуку

Зауважимо, що Володимир з 2013 до 2016 року працював актором у театральному колективі Kozar Dance Theatre.

Для довідки! Василь Козар, засновник Kozar Dance Theatre, переїхав до Москви, де зараз займається постановкою танцювальних вистав. Серед його останніх проєктів – льодове шоу "Вечори на хуторі", створене у співпраці з відомою фігуристкою Тетяною Навкою, яка одружена з Дмитром Пєсковим, прес-секретарем Володимира Путіна.

У 2015 році танцівник разом зі своєю командою Apache Crew взяв участь у престижному міжнародному чемпіонаті Hip Hop International у Сан-Дієго.

З 2017 до 2019 року Раков був артистом Traum Theatre Salome Germany.



Володимир Раков / Фото з фейсбука

Прагнучи постійного професійного зростання, Володимир навчався в найпрестижніших танцювальних школах США. Він удосконалював свою майстерність у Broadway Dance Centre в Нью-Йорку. Також хлопець проходив навчання у всесвітньо відомих студіях Лос-Анджелеса – Millennium та Movement LifeStyle.

Так, у 2018 році Раков з командою Wonder Crew здобув перемогу на World of Dance у Берліні.

Володимир знімався в рекламних роликах відомих брендів Lexus, Apple та Nike. До того ж його можна побачити в музичних кліпах українських виконавців: MONATIK, NK, Злати Огнєвіч, Макса Барських, "Время и Стекло", ONUKA, Мішель Андраде та інших.

Володимир Раков знявся в кліпі "Время и Стекло" на пісню "Тролль": дивіться відео онлайн

У 2019 році Раков знявся в першому українському повнометражному танцювальному екшні "Давай танцюй".

Фільм "Давай танцюй": дивіться трейлер онлайн

Участь у російському шоу "Танці на ТНТ"

Також у 2019 році Володимир взяв участь у російському танцювальному шоу "Танці на ТНТ", де дійшов до суперфіналу.

Я не кримський татарин, а українець. Представляю сьогодні місто Київ,

– сказав в ефірі Раков.

Цікаво, що одним із суддів проєкту була Тетяна Денисова – колишня наставниця українського шоу "Танцюють всі", яка зробила свій вибір на користь роботи в Росії. Після отримання російського громадянства вона відкрито підтримала агресію проти України, відмовившись засуджувати дії РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Захист України та загибель

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Володимир став на захист Батьківщини у складі 2-го стрілецького батальйону 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.



Володимир Раков / Фото з інстаграму

6 січня 2025 року Володимир Раков загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років.