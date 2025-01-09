Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Володимир став на захист України, коли Росія розпочала повномасштабного вторгнення. Він служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї ОМБр імені короля Данила. Українські зірки з болем згадують про Ракова у своїх соцмережах, пише 24 Канал.

Не пропустіть На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков

Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут поділилась, що любила Володимира Ракова, а його танці її вражали. Вони завжди передавали одне одному вітання через танцівницю Олену Головань.

Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на "Танцях з зірками", якби на один йо..п з "1+1"... Вова, ти – естет. Ангел. Легенда. Герой. Ти віддав життя за волю України. Дякую. Щовечора твоє імʼя буде в моїх молитвах. Вова, я не вірю,

– написала Фреймут.

Злата Мітчелл

Дочка Ольги Фреймут Злата Мітчелл також не може повірити, що хореографа не стало.

Вова, як же це страшно… Ми тебе дуже любимо. Вічна пам'ять Герою Ракову Володимиру. Безкомпромісно один з найталановитіших українців сучасності,

– зазначила Злата Мітчелл.

Злата Мітчелл про смерть Володимира Ракова / Скриншот з інстаграму

Дочка Ольги Фреймут про Володимира Ракова / Скриншот з інстаграму

Ілона Гвоздьова

Вова був такий один! Неймовірно талановитий, сміливий, герой наших часів! Війна забрала тебе! Нехай там ти знайдеш спокій! Ми будемо пам'ятати тебе завжди,

– написала танцюристка Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова про загибель Ракова: дивіться відео

Лілія Ребрик

Вова, ти прийшов на "Танцюють всі!", щоб змінити своє життя на краще. А потім ти пішов воювати, щоб змінити життя українців на краще,

– написала телеведуча Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик про Володимира Ракова: дивіться відео

Monatik

Кожного дня гинуть найкращі представники нашої нації… Була честь з тобою поспівпрацювати, Герою! Боляче…,

– зауважив співак Monatik.

Monatik про загибель Ракова / Скриншот з інстаграму

Надя Дорофєєва

Дуже боляче. Колись я мріяла, щоб Вова танцював в моїй команді,

– написала співачка Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва відреагувала на загибель Ракова / Скриншот з інстаграму

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям, знайомим та колегами військовослужбовця і хореографа Володимира Ракова. Вічна слава та пам'ять захисникові України!