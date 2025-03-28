Жена стала одной из лучших, – Зеленский признался, к кому часто обращается за советами

Президент Украины Владимир Зеленский на днях посетил Францию. Во время своего визита в страну он дал интервью местной газете.

В разговоре с журналистами Зеленский признался, имеет ли сомнения, когда принимает важные решения. К тому же рассекретил, к кому обращается за советами. Сообщает Show 24 со ссылкой на Le Figaro.

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Зеленский отметил, что даже президент может иметь сомнения, но очень важно руководствоваться базовыми ценностями и законодательными нормами. "Я всегда спрашиваю себя, что является лучшим для Украины и ее граждан", – отметил глава государства.

Кроме того, по словам президента, ценными советчиками часто становятся именно граждане, чьи рекомендации иногда лучше, чем рекомендации его советников.

Важную роль в принятии решений Зеленский отводит и близким людям. В частности, он выделил жену Елену Зеленскую.

Как и у всех президентов, я, конечно, имею много советников. Моя жена стала одной из лучших,

– рассказал президент Украины.

Напомним, 27 марта Зеленский прибыл на саммит "коалиции желающих" в Париже. Накануне саммита президент Франции Эммануэль Макрон провел короткие переговоры с украинским лидером, британским премьер-министром и генеральным секретарем НАТО.