Зеленский откровенно рассказал об отношениях со своей 21-летней дочерью: "Она мне пишет очень часто"

Владимир и Елена Зеленские воспитывают 21-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Кирилла. В различных интервью президент Украины время от времени делится подробностями о своих детях.

Так произошло и в беседе с телеведущей ТСН Аллой Мазур, которая состоялась во дворе Киево-Печерской лавры. Владимир Зеленский рассказал о дочери и их отношениях.

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Оказалось, что Александра недавно сдала последний экзамен в университете на "отлично".

Известно, что она учится на юридическом факультете и в этом году заканчивает бакалавриат. По словам президента, дочь планирует продолжить обучение в магистратуре, чтобы получить полное высшее образование.

Когда удается пообщаться с Александрой, Владимир Зеленский старается больше интересоваться её жизнью и расспрашивать о личных делах.

Мы дружим с ней. Я больше интересуюсь, правда, нет времени, и очень хочется уже пообщаться со взрослым человеком,

– сказал глава государства.

И отметил, что война заставила украинских детей быстрее взрослеть.

Для Владимира Зеленского важно, что дочь остается в Украине во время полномасштабного вторжения и хорошо понимает ситуацию в стране. Он добавил, что дочь ходит в укрытие во время воздушных тревог.

Она мне пишет очень часто: "Привет, ты где?". Я говорю. А она: "Мы в подвале, всё нормально". Сама реагирует. У неё же есть младший брат, и она – пример для него,

– отметил глава государства.

Интервью с Владимиром Зеленским: смотрите видео онлайн

Ранее мы публиковали подробный материал о том, что известно о дочери и сыне президента Украины.