Пропускаю важные моменты, – Зеленский откровенно рассказал об общении с детьми

Владимир Зеленский рассказал об отношениях со своими детьми дочерью и сыном. Президент признался, что с 2022 года почти не видится с семьей, потому что сосредоточен на войне.

Во время визита в Германию Владимир Зеленский пообщался с журналистами. В интервью телеканалу RTL он высказался об отношениях с детьми – дочерью Александрой и сыном Кириллом, передает Show 24.

К слову Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в девятый раз стал отцом: первые фото малыша

Зеленский признался, что почти не проводит времени с семьей с начала полномасштабного российского вторжения.

Я сосредоточен на войне и, наверное, пропускаю много важных моментов со своими детьми,

– поделился президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что его сын Кирилл уже в таком возрасте, когда хочется обсудить некоторые темы только с отцом. Но его часто не бывает рядом.

"Моя жена очень хорошо воспитывает нашего сына, я в этом уверен. Но есть определенные моменты, определенные темы между отцом и сыном", – отметил украинский лидер.

Также президент высказался о дочери, которая стала уже взрослой. По его словам, она абсолютно все понимает. Зеленский пошутил, что порой он отчитывается дочери так, как перед ним отчитываются министры.

Все дети в Украине очень быстро выросли,

– подытожил президент.

Напомним, в начале 2025 года Владимир Зеленский рассказывал, что его дети остаются в Киеве. Дочь Александра получает высшее образование, а сын Кирилл учится в школе. Президент признавался, что рад, что дети находятся в Украине.