Під час візиту до Німеччини Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. В інтерв'ю телеканалу RTL він висловився про відносини з дітьми – донькою Олександрою і сином Кирилом, передає Show 24.

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Зеленський зізнався, що майже не проводить часу з родиною від початку повномасштабного російського вторгнення.

Я зосереджений на війні й, напевно, пропускаю багато важливих моментів зі своїми дітьми,

– поділився президент України.

Володимир Зеленський додав, що його син Кирило вже у такому віці, коли хочеться обговорити деякі теми лише з батьком. Та його часто не буває поряд.

"Моя дружина дуже добре виховує нашого сина, я в цьому впевнений. Але є певні моменти, певні теми між батьком і сином", – зазначив український лідер.

Також президент висловився про доньку, яка стала вже дорослою. За його словами, вона абсолютно все розуміє. Зеленський пожартував, що часом він звітує доньці так, як перед ним звітують міністри.

Всі діти в Україні дуже швидко виросли,

– підсумував президент.

Нагадаємо, на початку 2025 року Володимир Зеленський розповідав, що його діти залишаються в Києві. Донька Олександра здобуває вищу освіту, а син Кирило навчається у школі. Президент зізнавався, що радий, що діти перебувають в Україні.