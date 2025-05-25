Радісною звісткою жінка поділилась в інстаграмі, передає Show 24. У Бориса та Керрі Джонсон народилася донька.

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Керрі Джонсон поділилась зворушливими фотографіями донечки. На одній зі світлин Борис Джонсон тримає новонароджену на руках. Дівчинка з'явилася на світ 21 травня, її назвали Поппі Еліза Джозефін.

Не можу повірити, яка ти гарненька та крихітна. Мені неймовірно пощастило. Ми всі вражені. Не впевнена, що спала хоч хвилинку з моменту твого народження, бо не можу перестати дивитися на те, яка ти неймовірно прекрасна,

– написала дружина Бориса Джонсона.

У Бориса Джонсона народилася донька / Фото з інстаграму Керрі Джонсон

Керрі подякувала команді пологового відділення за те, що доглядали за нею протягом усієї вагітності. Жінка додала, що інші діти, Вілф, Ромі та Френк, у захваті, що в них народилася сестричка.

До речі! Раніше ЗМІ повідомили, що у Фредді Мерк'юрі є позашлюбна донька.

Коротко про особисте життя Бориса Джонсона