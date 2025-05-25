Радостной вестью женщина поделилась в инстаграме, передает Show 24. У Бориса и Керри Джонсон родилась дочь.

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Керри Джонсон поделилась трогательными фотографиями дочери. На одной из фотографий Борис Джонсон держит новорожденную на руках. Девочка появилась на свет 21 мая, ее назвали Поппи Элиза Джозефин.

Не могу поверить, какая ты хорошенькая и крошечная. Мне невероятно повезло. Мы все поражены. Не уверена, что спала хоть минутку с момента твоего рождения, потому что не могу перестать смотреть на то, какая ты невероятно прекрасная,

– написала жена Бориса Джонсона.

У Бориса Джонсона родилась дочь / Фото из инстаграма Кэрри Джонсон

Кэрри поблагодарила команду родильного отделения за то, что ухаживали за ней на протяжении всей беременности. Женщина добавила, что другие дети, Уилф, Роми и Фрэнк, в восторге, что у них родилась сестренка.

Кстати! Ранее СМИ сообщили, что у Фредди Меркьюри есть внебрачная дочь.

Коротко о личной жизни Бориса Джонсона