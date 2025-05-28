Зеленский на встрече с канцлером Германии появился в необычном образе

Владимир Зеленский прибыл в Берлин и встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Президент Украины появился в более необычном образе, чем обычно.

Украинский лидер неоднократно заявлял, что будет надевать костюм, когда закончится война. Во время полномасштабного вторжения Зеленский в основном выбирает вещи в стиле милитари, передает Show 24.

К слову Вопрос Taurus и участие Украины в саммите НАТО: главное из пресс-конференции Мерца и Зеленского

Во время визита в Берлин Владимир Зеленский надел черный блейзер на пуговицах и с карманами, брюки и рубашку в тон. Стоит отметить, что все вещи вместе выглядят как костюм.

Фридрих Мерц появился в светлом классическом костюме, рубашке и галстуке нежно-розового цвета.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / Фото с сайта Офиса президента

Однако заметим, что Зеленский уже не в первый раз меняет свой стиль.

Владимир Зеленский о встрече с Фридрихом Мерцом

Президент Украины поблагодарил канцлера Германии за сегодняшние переговоры.

Германия – среди глобальных лидеров в поддержке Украины и мирового порядка, основанного на правилах. И правила должны сохраниться, чтобы нормальная жизнь людей тоже сохранилась. Сегодня именно об этом мы и говорили – о нашей общей дипломатии, о нашей общей безопасности и о наших совместных проектах с Германией,

– отметил Зеленский.

Ранее Владимир и Елена Зеленские посетили церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV. Они прибыли в Ватикан в total black образах, а первая леди Украины к тому же покрыла голову ободком с вуалью.