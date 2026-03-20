Военная из Коломыи снималась в "МастерШеф" вместо лечения: в бригаде прокомментировали скандал
- Виктория Кузнецова, военная 15-й бригады транспортной авиации, участвовала в кулинарном шоу "МастерШеф", официально находясь на лечении.
- Против Кузнецовой возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от военной службы путем обмана, грозит от 5 до 10 лет заключения.
В 15-й бригаде транспортной авиации прокомментировали разоблачение их военнослужащей. Уроженка Коломыи, офицер Виктория Кузнецова, участвовала в кулинарном шоу "МастерШеф", когда официально находилась на лечении.
Подразделение опубликовало официальное заявление на своей странице в фейсбуке.
В 15-й бригаде транспортной авиации подтвердили, что Виктория Кузнецова, участница 16 сезона кулинарного шоу "МастерШеф", проходит службу у них.
В заявлении отметили, что с мая по август 2025 года, когда проходили съемки проекта, военная официально находилась на лечении в военном госпитале Днепра и получала денежное обеспечение, как и положено.
После выхода первого промовидео телевизионного проекта командование воинской части инициировало служебное расследование, из материалов которого следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра, принимала активное участие в съемках в телешоу в городе Киеве, не сообщив об этом установленным порядком военное руководство,
– говорится в заметке.
В бригаде сообщили, что все материалы служебного расследования направили в территориальное подразделение ГБР.
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против Виктории Кузнецовой. Военную подозревают в уклонении от военной службы путем обмана. Ей может грозить заключение на срок от 5 до 10 лет.
Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе,
– говорила Кузнецова в комментарии СТБ.
Кто из участников "МастерШеф" недавно присоединился к ВСУ?
Напомним, несколько дней назад победитель 16 сезона проекта "МастерШеф" Александр Зубко сообщил, что пополнил ряды ВСУ.
Кулинар уже прошел военные учения. Александр признался, что получил совершенно новый опыт. "Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", – добавил он.