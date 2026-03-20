Военная из Коломыи снималась в "МастерШеф" вместо лечения: в бригаде прокомментировали скандал
20 марта, 13:26
Военная из Коломыи снималась в "МастерШеф" вместо лечения: в бригаде прокомментировали скандал

Мария Примыч
Основні тези
  • Виктория Кузнецова, военная 15-й бригады транспортной авиации, участвовала в кулинарном шоу "МастерШеф", официально находясь на лечении.
  • Против Кузнецовой возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от военной службы путем обмана, грозит от 5 до 10 лет заключения.

В 15-й бригаде транспортной авиации прокомментировали разоблачение их военнослужащей. Уроженка Коломыи, офицер Виктория Кузнецова, участвовала в кулинарном шоу "МастерШеф", когда официально находилась на лечении.

Подразделение опубликовало официальное заявление на своей странице в фейсбуке.

В 15-й бригаде транспортной авиации подтвердили, что Виктория Кузнецова, участница 16 сезона кулинарного шоу "МастерШеф", проходит службу у них.

В заявлении отметили, что с мая по август 2025 года, когда проходили съемки проекта, военная официально находилась на лечении в военном госпитале Днепра и получала денежное обеспечение, как и положено.

После выхода первого промовидео телевизионного проекта командование воинской части инициировало служебное расследование, из материалов которого следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра, принимала активное участие в съемках в телешоу в городе Киеве, не сообщив об этом установленным порядком военное руководство, 
– говорится в заметке.

В бригаде сообщили, что все материалы служебного расследования направили в территориальное подразделение ГБР.

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против Виктории Кузнецовой. Военную подозревают в уклонении от военной службы путем обмана. Ей может грозить заключение на срок от 5 до 10 лет.

Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе, 
– говорила Кузнецова в комментарии СТБ.

Кто из участников "МастерШеф" недавно присоединился к ВСУ?

  • Напомним, несколько дней назад победитель 16 сезона проекта "МастерШеф" Александр Зубко сообщил, что пополнил ряды ВСУ.

  • Кулинар уже прошел военные учения. Александр признался, что получил совершенно новый опыт. "Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", – добавил он.