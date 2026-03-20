Военная из Коломыи снималась в "МастерШеф" вместо лечения: в бригаде прокомментировали скандал

В 15-й бригаде транспортной авиации прокомментировали разоблачение их военнослужащей. Уроженка Коломыи, офицер Виктория Кузнецова, участвовала в кулинарном шоу "МастерШеф", когда официально находилась на лечении.

Подразделение опубликовало официальное заявление на своей странице в фейсбуке.

В 15-й бригаде транспортной авиации подтвердили, что Виктория Кузнецова, участница 16 сезона кулинарного шоу "МастерШеф", проходит службу у них.

В заявлении отметили, что с мая по август 2025 года, когда проходили съемки проекта, военная официально находилась на лечении в военном госпитале Днепра и получала денежное обеспечение, как и положено.

После выхода первого промовидео телевизионного проекта командование воинской части инициировало служебное расследование, из материалов которого следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра, принимала активное участие в съемках в телешоу в городе Киеве, не сообщив об этом установленным порядком военное руководство,

– говорится в заметке.

В бригаде сообщили, что все материалы служебного расследования направили в территориальное подразделение ГБР.

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против Виктории Кузнецовой. Военную подозревают в уклонении от военной службы путем обмана. Ей может грозить заключение на срок от 5 до 10 лет.

Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе,

– говорила Кузнецова в комментарии СТБ.

