Підрозділ опублікував офіційну заяву на своїй сторінці у фейсбуці.
У 15-й бригаді транспортної авіації підтвердили, що Вікторія Кузнєцова, учасниця 16 сезону кулінарного шоу "МастерШеф", проходить службу у них.
У заяві зазначили, що з травня по серпень 2025 року, коли проходили зйомки проєкту, військова офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі Дніпра й отримувала грошове забезпечення, як і належить.
Після виходу першого промовідео телевізійного проєкту командування військової частини ініціювало службове розслідування, з матеріалів якого випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві, не повідомивши про це встановленим порядком військове керівництво,
– йдеться у дописі.
У бригаді повідомили, що всі матеріалі службового розслідування направили до територіального підрозділу ДБР.
Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу проти Вікторії Кузнєцової. Військову підозрюють в ухиленні від військової служби шляхом обману. Їй може загрожувати ув'язнення на строк від 5 до 10 років.
Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава,
– говорила Кузнєцова у коментарі СТБ.
Нагадаємо, кілька днів тому переможець 16 сезону проєкту "МастерШеф" Олександр Зубко повідомив, що поповнив лави ЗСУ.
Кулінар уже пройшов військові навчання. Олександр зізнався, що отримав абсолютно новий досвід. "Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", – додав він.