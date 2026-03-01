Укр Рус
Show24 Украинские звезды Светлана Лобода оказалась в Дубае: она показала, как пряталась в подземном паркинге
1 марта, 15:00
3

Светлана Лобода оказалась в Дубае: она показала, как пряталась в подземном паркинге

Мария Примыч
Основні тези
  • Светлана Лобода находится в Дубае, где из-за ситуации с безопасностью закрыли аэропорты.
  • Лобода пряталась в подземном паркинге, о чем сообщила в инстаграме, но подробностями не поделилась.

Многие украинские знаменитости сейчас находятся в Дубае, который атакует Иран на фоне масштабной военной операции США и Израиля. В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов оказалась и Светлана Лобода.

Об этом певица сообщила в инстаграме. Она вышла на связь к поклонникам вчера, 28 февраля.

Не пропустите Всю ночь были взрывы, – MamaRika с сыном застряли в Дубае

28 февраля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке главный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт, расположенный в зоне Dubai World Central, закрыли на неопределенный срок из-за ситуации с безопасностью. Вероятно, Светлана Лобода, как и тысячи других пассажиров, не могла вылететь из страны.

Светлана Лобода оказалась в Дубае / Скриншот из инстаграма певицы

Певица показала, как пряталась в одном из подземных паркингов. Заметно, что там были и другие люди, которые сидели на стульях. Сейчас Лобода не поделилась никакими подробностями, поэтому неизвестно, где она сейчас находится.

Светлана Лобода в подземном паркинге / Скриншот из инстаграма певицы

Светлана Лобода пряталась в подземном паркинге / видео из инстаграма певицы

Заметим! Сейчас в Дубае также находится MamaRika с сыном. Сегодня утром певица сообщила в инстаграме, что они застряли там. Также на отдых в ОАЭ приехала скандальная блогерша Анна Алхим с сыном.

Конфликт между США и Ираном: главное

  • Утром 28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции США против Ирана, цель которой устранить угрозы со стороны иранского режима. К боевым действиям присоединился Израиль.

  • В ответ Иран начал наносить удары по военным объектам США в странах Печерского залива. Тегеран, в частности, атаковал Дубай и Абу-Даби, что в Объединенных Арабских Эмиратах.

  • В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Также подтвердили смерть четырех членов его семьи: дочери, зятя, невестки и внука.