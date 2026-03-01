Светлана Лобода оказалась в Дубае: она показала, как пряталась в подземном паркинге
- Светлана Лобода находится в Дубае, где из-за ситуации с безопасностью закрыли аэропорты.
- Лобода пряталась в подземном паркинге, о чем сообщила в инстаграме, но подробностями не поделилась.
Многие украинские знаменитости сейчас находятся в Дубае, который атакует Иран на фоне масштабной военной операции США и Израиля. В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов оказалась и Светлана Лобода.
Об этом певица сообщила в инстаграме. Она вышла на связь к поклонникам вчера, 28 февраля.
28 февраля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке главный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт, расположенный в зоне Dubai World Central, закрыли на неопределенный срок из-за ситуации с безопасностью. Вероятно, Светлана Лобода, как и тысячи других пассажиров, не могла вылететь из страны.
Певица показала, как пряталась в одном из подземных паркингов. Заметно, что там были и другие люди, которые сидели на стульях. Сейчас Лобода не поделилась никакими подробностями, поэтому неизвестно, где она сейчас находится.
Светлана Лобода пряталась в подземном паркинге / видео из инстаграма певицы
Заметим! Сейчас в Дубае также находится MamaRika с сыном. Сегодня утром певица сообщила в инстаграме, что они застряли там. Также на отдых в ОАЭ приехала скандальная блогерша Анна Алхим с сыном.
Конфликт между США и Ираном: главное
Утром 28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции США против Ирана, цель которой устранить угрозы со стороны иранского режима. К боевым действиям присоединился Израиль.
В ответ Иран начал наносить удары по военным объектам США в странах Печерского залива. Тегеран, в частности, атаковал Дубай и Абу-Даби, что в Объединенных Арабских Эмиратах.
В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Также подтвердили смерть четырех членов его семьи: дочери, зятя, невестки и внука.