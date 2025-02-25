Беглецы и россияне в трендах YouTube: Волошин несмотря на критику выпустил трек о грусти по Украине

Блогер Александр Волошин несмотря на общественную критику выпустил песню "Ненько". Этот трек возглавил тренды украинского YouTube.

27-летний блогер Александр Волошин, который уехал из Украины, спел о тоске по дому. Его трек возглавил тренды YouTube, тогда как на втором и третьем местах расположился российский рэпер, пишет 24 Канал со ссылкой на платформу.

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Песня "Ненько" стала первой в разделе "Популярное" среди музыки на ютубе. За день клип собрал более 300 тысяч просмотров.



Тренды YouTube неприятно поражают / Скриншот с YouTube

В треке скандальный блогер обращается к своей матери и спел о разлуке с родным домом и близкими людьми.

Волошин выпустил трек "Ненько" несмотря на критику

Александр Волошин анонсировал выход нового трека неделей ранее. Тогда его раскритиковали в соцсетях как украинские пользователи, так и публичные люди.

Участника группы "Курган и Агрегат" пристыдил Волошина за песню "Ненько" и напомнил ему об украинских военнопленных, которые находятся в адских условиях.

Ведущий Анатолий Анатолич высмеял блогера и его поступок. По мнению шоумена, сознательно уехать из Украины и зарабатывать на песнях о "печали по Украине" – это "кринж".

Впоследствии Волошин обратился за советом к женам военнослужащих: стоит ли выпускать ему трек "Ненько". Хотя некоторые поддержали блогера, другие посоветовали Александру сидеть за границей "молча".



Комментарии по поводу трека Волошина / Скриншот из инстаграма блогера