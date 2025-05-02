Европа аплодировала стоя: кто был победителем Евровидения из Украины

Несмотря на то, что Украина лишь трижды получала первое место на песенном конкурсе, все победы запомнились Европе на долгое время. Наша страна всегда умела поразить ярким выступлением и сильной песней.

Победа в Украину приходила трижды: в 2004, 2016 и 2022 годах. Стоит заметить, что наша страна уникальна еще и потому, что всегда проходила в финал конкурса, пишет Show24.

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Руслана – Wild Dances (2004)

Украинская певица отправилась в Стамбул, чтобы зажечь Европу "дикими танцами". Ее победа была первой для Украины, и что интересно, это был второй год, когда Украина участвовала в Евровидении.

Песня соединила карпатские мотивы, современную хореографию и энергичное шоу. Тогда Руслана получила 280 баллов.

Руслана – Wild Dances: смотрите видео онлайн

Джамала – "1944" (2016)

Джамала представляла нашу страну в Швеции с песней, которая посвящена депортации крымских татар в 1994 году. В последние минуты голосования Украине удалось обойти Австралию и Россию. Тогда артистка получила 211 баллов от жюри и 323 балла от зрителей. Интересно, что именно в этот период была введена новая система голосования (отдельно жюри и зрители).

Джамала – "1944": смотрите видео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania (2022)

Украинская группа отправилась представлять нашу страну в итальянский Турин. Выступление ребят на европейской арене состоялось в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.

Трек был написан еще до начала большой войны, однако после Евровидения он стал неофициальным символом поддержки матерей и родной земли.

Kalush Orchestra получили 192 балла от жюри и 439 баллов от зрителей, что на тот момент стало рекордным публичным голосованием. После конкурса коллектив продал награду в виде хрустального микрофона, а полученные средства были переданы на ВСУ.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Сегодня группа Ziferblat готовится к выступлению на Евровидении-2025. Коллектив обновил образы для конкурса, которые будут отличаться от тех, что были на Нацотборе.