12 прекрасных песен ко Всемирному дню поэзии, которые вдохновлены стихами поэтов

Сегодня, 21 марта, отмечаем Всемирный день поэзии. Это праздник, который напоминает нам о силе строк на бумаге, которые могут коснуться самых глубоких струн души и сердца.

Украинские артисты на протяжении многих лет экспериментируют с творчеством, используя в своих песнях строки из стихов известных украинских культурных деятелей. Сегодня, во Всемирный день поэзии, предлагаем в материале Show24 окунуться в мир песен, музыки и красоты.

Не пропустите В нее влюбился Симоненко: что известно о жизни Лины Костенко и как она живет сегодня

Плач Еремии – "Вона"

Пожалуй, нет человека, который хотя бы раз не слушал этот легендарный трек. Но не все знают, что в 1989 году Кость Москалец написал одноименный стих, который положил на музыку и выступил с песней во львовском театре. Однако настоящую славу треку принесло исполнение группы "Плач Еремии".

Плач Еремии – "Вона": слушать песню онлайн

Один в каноэ – "Човен"

Творческое наследие Ивана Франко является сокровищем украинского народа. Поэтому неудивительно, что из него черпают вдохновение современные исполнители. Группа "Один в каноэ" создала музыку к стихотворению и придала ему новых смыслов.

Один в каноэ – "Човен": слушайте песню онлайн

Ріапобой – "Літак"

Дмитрия Шурова, фронтмена группы Ріапобой, в свое время увлекло творчество украинского поэта, режиссера и сценариста Николая Винграновского. Песня, которая была создана благодаря стихотворению поэта, якобы переносит слушателя в настоящий полет.

Ріапобой – "Літак": слушайте песню онлайн

Скрябин – "Ох, не однаково мені"

Группа записала и исполнила песню, в которой использовал слова из стихотворения Кобзаря "Мені однаково, чи буду". В свое время Андрей Кузьменко объяснил, почему его команда сориентировалась на творчество гения.

Знакомство с творчеством Шевченко посредством современной музыки может многих равнодушных побудить по-новому взглянуть на Тараса Шевченко, его творчество и поэзию вообще,

– говорил Кузьма Скрябин.

"Скрябин" – "Ох, не однаково мені": слушайте песню онлайн

O.Torvald – "Мовчи"

Стихотворение, которое выбрала команда для реализации, принадлежит перу Евгения Плужника. Несмотря на то, что поэта постигла горькая судьба из-за жесткой советской политики, его стихи продолжают жить до сих пор.

O.Torvald – "Мовчи": слушайте песню онлайн

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина"

Долгое время певец работал над проектом "Твои стихи, мои ноты", куда вошли песни, в основу которых положены стихи украинских поэтов. Сам Артем говорил, что стихотворение Василия Симоненко побуждает к размышлениям о ценности жизни.

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина": смотрите видео онлайн

Dakh Daughters – "Возвращение"

Светлая мелодия с привкусом горькой боли – первые слова, что приходят на ум после прослушивания композиции. За основу песни "Повернення" исполнительницы взяли стихотворение украинской писательницы Виктории Амелиной, погибшей в результате российского обстрела.

Мы посвящаем эту работу несокрушимой молодежи украинского Нью-Йорка, что в Донецкой области, и всем временно перемещенным лицам. Песня войдет в новый альбом Pandora's Box, релиз которого состоится уже в апреле,

– поделились участницы группы Dakh Daughters.

Dakh Daughters – "Возвращение": смотрите видео онлайн

Палиндром – "Не дожив"

Саундтрек вышел к документальной ленте "Ваш Василий", которая рассказывает о жизни и борьбе Василия Стуса. За основу песни использовано стихотворение поэта "Еще и до жатвы не дожил".

Палиндром – "Не дожив": слушайте песню онлайн

Океан Эльзы – "В твоїх очах я бачу небо"

Впервые группа исполнила этот трек в 1995 году. Не зря строки из стихотворения Богдана Лепкого настолько гармонично переплелись с музыкой, что некоторые даже говорил, что Святослав Вакарчук покорит не одно женское сердце.

Океан Эльзы – "В твоїх очах я бачу небо": смотрите видео онлайн

Джамала – "Неандертальці"

Стихотворение "Мабуть, ще людство дуже молоде" Лина Костенко выдала в 2013 году, а через два года Джамала выпустила песню, в которую положила строки из работы поэтессы.

Джамала – "Неандертальці": слушайте песню онлайн

А вот еще несколько вариантов песен, которые положены на стихи Лины Костенко.

"Пирог и Кнут" – "Гаи шумят"

Толчком для создания этой песни стало стихотворение Павла Тычины, написанное в 1913 году. Официальная премьера композиции состоялась еще десять лет назад, однако всеобщее признание она получила только в прошлом году. Что интересно, эту и другую "песенную поэзию" группы "Пирог и Кнут" можно будет услышать вживую на большом концерте в МЦКИ 10 апреля.

"Пирог и Кнут" – "Гаи шумят": смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – "Стежечка"

10 лет назад певица перепела стихотворение Ивана Франко, которое входит в сборник "Зів'яле листя". Именно в этом сборнике поэт рассказал о неразделенной любви.

Кристина Соловий – "Стежечка": слушайте песню онлайн