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Show24 Мировые знаменитости Алисса Милано, звезда сериала "Все женщины ведьмы", не сдержала эмоций после встречи президентов
1 марта, 13:30
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Алисса Милано, звезда сериала "Все женщины ведьмы", не сдержала эмоций после встречи президентов

Марта Гнат

Популярная актриса, которая получила известность благодаря сериалу "Все женщины ведьмы", посвятила сообщение украинцам после того, как в Белом доме состоялась официальная встреча Зеленского и Трампа. Результат разговора стал для звезды настоящим шоком.

Актриса откровенно делилась своими размышлениями с поклонниками о ситуации, которая сложилась в Белом доме. Ее позиция оказалась поддержкой украинского народа, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм звезды.

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Алисса Милано опубликовала в соцсетях отдельное сообщение с текстом, куда добавила врезку с Владимиром Зеленским, который благодарил бывшего президента Байдена и американский народ за поддержку и помощь.

Я даже не знаю, что сказать. Люди Украины – я вижу вас и чувствую вашу боль. Я умоляю всех сочувствующих общественных деятелей, миллиардеров, должностных лиц, всех мировых лидеров и людей мира, которые верят в демократию, помочь преодолеть это безумие. Борьба против этого режима и против фашизма зависит от всех вас. И люди, которые следят за мной, – оставьте здесь комментарий, чтобы я знала, что мы в этом вопросе вместе. Используйте собственные платформы. Поднимайтесь,
– написала актриса.

Звезда сериала "Все женщины ведьмы" поддержала Украину / Коллаж 24 Канал

Напомним, ранее о своей поддержке заявил Педро Паскаль – звезда сериала "Игра престолов".