Алисса Милано, звезда сериала "Все женщины ведьмы", не сдержала эмоций после встречи президентов

Популярная актриса, которая получила известность благодаря сериалу "Все женщины ведьмы", посвятила сообщение украинцам после того, как в Белом доме состоялась официальная встреча Зеленского и Трампа. Результат разговора стал для звезды настоящим шоком.

Актриса откровенно делилась своими размышлениями с поклонниками о ситуации, которая сложилась в Белом доме. Ее позиция оказалась поддержкой украинского народа, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм звезды.

Также читайте Потап, который за границей, возмутился из-за запрета выдавать разрешения артистам на выезд из Украины

Алисса Милано опубликовала в соцсетях отдельное сообщение с текстом, куда добавила врезку с Владимиром Зеленским, который благодарил бывшего президента Байдена и американский народ за поддержку и помощь.

Я даже не знаю, что сказать. Люди Украины – я вижу вас и чувствую вашу боль. Я умоляю всех сочувствующих общественных деятелей, миллиардеров, должностных лиц, всех мировых лидеров и людей мира, которые верят в демократию, помочь преодолеть это безумие. Борьба против этого режима и против фашизма зависит от всех вас. И люди, которые следят за мной, – оставьте здесь комментарий, чтобы я знала, что мы в этом вопросе вместе. Используйте собственные платформы. Поднимайтесь,

– написала актриса.

Звезда сериала "Все женщины ведьмы" поддержала Украину / Коллаж 24 Канал

Напомним, ранее о своей поддержке заявил Педро Паскаль – звезда сериала "Игра престолов".