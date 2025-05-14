Второй полуфинал Евровидения-2025 уже скоро: где и когда смотреть прямой эфир
13 мая в Базеле отгремел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025, где выбрали 10 финалистов. Уже 15 мая на главную сцену Европы выйдут представители еще 16 стран.
Они будут бороться за право попасть в большой финал, который пройдет 17 мая. Напомним, что среди финалистов Евровидения-2025 есть Ziferblat из Украины. Где и когда смотреть выступления артистов, которые споют во втором полуфинале – рассказываем далее на Show 24.
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Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2025
Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение будут на платформах Общественного вещания, а неизменным комментатором будет Тимур Мирошниченко. В этот вечер в комментаторской студии к Тимуру присоединится комик Влад Куран.
- Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Культура".
- Также песенный конкурс можно смотреть на сайте "Суспільне Культура" и сайте "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Евровидение Украина" тоже будет транслировать онлайн.
- На фейсбук-страницах Общественного и Евровидения Украина.
- На Радио Проминь трансляция будет доступна для прослушивания.
Порядок выступлений во 2 полуфинале
- Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
- Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
- Ирландия: EMMY – Laika Party
- Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
- Дания: Sissal – Hallucination
- Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Сербия: Princ – Mila
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения
Напомним, что для Украины во втором полуфинале голосование будет закрыто. Согласно правилам конкурса, голосовать можно в тот день, когда в полуфинале выступает наш представитель. Поэтому вчера, 13 мая, украинцы поддерживали своих фаворитов, а уже во втором полуфинале только будут следить за развитием событий.