Второй полуфинал Евровидения-2025 уже скоро: где и когда смотреть прямой эфир

13 мая в Базеле отгремел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025, где выбрали 10 финалистов. Уже 15 мая на главную сцену Европы выйдут представители еще 16 стран.

Они будут бороться за право попасть в большой финал, который пройдет 17 мая. Напомним, что среди финалистов Евровидения-2025 есть Ziferblat из Украины. Где и когда смотреть выступления артистов, которые споют во втором полуфинале – рассказываем далее на Show 24.

Не пропустите Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2025

Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение будут на платформах Общественного вещания, а неизменным комментатором будет Тимур Мирошниченко. В этот вечер в комментаторской студии к Тимуру присоединится комик Влад Куран.

Порядок выступлений во 2 полуфинале

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия: EMMY – Laika Party Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi Армения: Parg – SURVIVOR Австрия: JJ – Wasted Love Греция: Клавдия – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Мириана Конте – SERVING Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom Дания: Sissal – Hallucination Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Сербия: Princ – Mila Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME



Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения

Напомним, что для Украины во втором полуфинале голосование будет закрыто. Согласно правилам конкурса, голосовать можно в тот день, когда в полуфинале выступает наш представитель. Поэтому вчера, 13 мая, украинцы поддерживали своих фаворитов, а уже во втором полуфинале только будут следить за развитием событий.