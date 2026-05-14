Второй полуфинал Евровидения-2026: где и когда смотреть прямой эфир
12 мая в Вене отгремел первый полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение. Уже сегодня состоится второй полуфинал, где выступят представители из 15 стран, в частности LELÉKA.
Артисты будут бороться за право выйти в гранд-финал Евровидения-2026, который пройдет в субботу, 16 мая. Где и когда смотреть прямой эфир, расскажет 24 Канал.
Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2026?
Второй полуфинал Евровидения-2026 будет транслировать Общественное. Прямой эфир начнется о 22:00 по киевскому времени. Шоу будет комментировать Тимур Мирошниченко и Светлана Табарарова.
Песенный конкурс можно будет смотреть и слушать на таких платформах:
- сайт Суспильне Культура
- сайт Суспильне Евровидение
- телеканал Суспильне Культура
- Радио Проминь.
Как сообщает Суспильне, на ютуб-канале Евровидения Украина будет доступна трансляция с комментаторской, без выступлений участников. На телевидении и диджитале будет перевод на жестовом языке.
Порядок выступлений во втором полуфинале
- Болгария
- Азербайджан
- Румыния
- Люксембург
- Чехия
- Армения
- Швейцария
- Кипр
- Латвия
- Дания
- Австралия
- Украина
- Албания
- Мальта
- Норвегия
Также зрители увидят выступления представителей Франции, Австрии и Великобритании.
Номер Украины на Евровидении-2026: главное
На Евровидении-2026 Украину представляет LELÉKA с песней Ridnym.
Режиссером-постановщиком номера стал Илья Дуцик, к команде также присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха.
Наряды для артистки создавали дизайнер, основательница бренда LITKOVSKA Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель.
Вместе с LELÉKA на сцене выступит бандурист Ярослав Джусь.