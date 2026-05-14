Второй полуфинал Евровидения-2026: где и когда смотреть прямой эфир

12 мая в Вене отгремел первый полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение. Уже сегодня состоится второй полуфинал, где выступят представители из 15 стран, в частности LELÉKA.

Артисты будут бороться за право выйти в гранд-финал Евровидения-2026, який пройдет в субботу, 16 мая.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2026?

Второй полуфинал Евровидения-2026 будет транслировать Общественное. Прямой эфир начнется о 22:00 по киевскому времени. Шоу будет комментировать Тимур Мирошниченко и Светлана Табарарова.

Песенный конкурс можно будет смотреть и слушать на таких платформах:

Как сообщает Суспильне, на ютуб-канале Евровидения Украина будет доступна трансляция с комментаторской, без выступлений участников. На телевидении и диджитале будет перевод на жестовом языке.

Порядок выступлений во втором полуфинале

Болгария

Азербайджан

Румыния

Люксембург

Чехия

Армения

Швейцария

Кипр

Латвия

Дания

Австралия

Украина

Албания

Мальта

Норвегия

Также зрители увидят выступления представителей Франции, Австрии и Великобритании.

Порядок выступил во втором полуфинале Евровидения-2026 / Фото из инстаграма конкурса

