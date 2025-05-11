"Воспитали звезд": как выглядели мама Каменских, Горбунова и других знаменитостей в молодости
- Украинские звезды, включая Юрия Горбунова, Анатолия Анатолича и Настю Каменских, поделились фотографиями своих мам в молодости в честь Дня матери.
В День матери украинские звезды поделились кадрами из семейных альбомов, чтобы отдать дань уважения самым главным женщинам в жизни. Знаменитости показали фотографии своих мам в молодости.
Среди них фотографии выставили Юрий Горбунов, Анатолий Анатолич, Настя Каменских и другие, пиши Show 24.
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Так, известный телеведущий Горбунов поделился трогательным архивным снимком своей матери, которой, к сожалению, уже нет среди живых. "Где-то там сверху все видишь! Всегда красивая и молодая", – написал Юрий под фото.
Телеведущий Анатолий Анатолич разместил в инстаграме серию фотографий своей мамы Людмилы Александровны в молодости, сопроводив их теплыми словами.
Мама растила меня в очень сложные времена. Я благодарен за то, что мое детство было все равно счастливым. И это заслуга мамы прежде всего,
– написал шоумен.
Певица Настя Каменских также показала архивные кадры мамы Людмилы. Поклонники отметили, насколько сильно артистка похожа на свою мать.
Исполнительница Jerry Heil не только поделилась фото своей мамы в молодости, но и показала, как она изменилась, и отметила, что именно мать стала для нее главным примером для подражания.
Реперка alyona alyona разместила трогательное фото, где она еще маленькая девочка, а ее мать – молодая и улыбающаяся.
Alyona alyona с мамой / Фото из инстаграма реперши
В праздничный день танцовщица Илона Гвоздева тоже поделилась с поклонниками редким снимком своей матери Нины в молодости, которая держала ее маленькую на руках.
Илона Гвоздева с мамой / Скриншот из инстаграм-сторис
Накануне наша редакция писала о том, как украинские звезды поздравили родных с Днем матери.