От техники "Ришелье" до "Гранатовой лозы": лучшие вышиванки в гардеробе Елены Зеленской
- Елена Зеленская отдает предпочтение украинским брендам, выбирая оригинальные вышиванки, которые подчеркивают многогранность украинской вышивки.
Среди лучших вышиванок Зеленской: сорочки от Etnodim, EMBR, Gunia Project, и другие, каждая из которых имеет уникальный орнамент и технику исполнения.
Каждый год день вышиванки отмечают в третий четверг мая. В этом году этот праздник пришелся на 15 мая. По этому случаю стоит вспомнить лучшие образы первой леди в вышиванках, которые являются изюминкой ее гардероба.
Елена Зеленская отдает предпочтение украинским брендам и надевает оригинальные вышиванки, которые не просто подчеркивают статусность, но и напоминают о том, какой многогранной может быть украинская вышивка, пишет Show24.
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Лучшие вышиванки Елены Зеленской
Коллекция Etnodim и центра народной культуры "Музей Ивана Гончара"
Одной из самых красивых вышиванок, которую надевала Елена Зеленская, была белая вышитая рубашка с завязками и широкими рукавами. Первая леди выбрала этот образ, когда находилась в США. Интересно, что именно такой орнамент присущ Полтавщине – цветки, звезды и орнамент в виде ромбов.
Дизайн Артема Климчука
В 2021 году президентская чета выбрала парный образ. Они надели вышиванки светлого цвета, которые были украшены узорами, созданные по образцам вышивок из музейных архивов Днепропетровщины.
Вышиванка EMBR
Первая леди выбрала белую вышиванку с воротничком, которая выполнена в технике "Ришелье", когда находилась с официальным визитом в Словении. Дизайнер, которая создала эту кружевную вышитую рубашку, вдохновилась праздничными семейными фотографиями украинцев начала XX века.
Орнамент "Гранатовая лоза"
Это, пожалуй, одна из самых красивых вышиванок в гардеробе первой леди. Золотую вышивку создал украинский бренд из Ивано-Франковска, а сам орнамент символизирует благосостояние.
Вышиванка Gunia Project
В 2023 году первая леди появилась в Литве на саммите НАТО в изысканной вышиванке молочного цвета. Ее крой базируется на силуэте борщевской рубашки.
Вышитая рубашка от бренда Must Have
Еще одна вышиванка, которая украшает гардероб Елены Зеленской, является белая вышитая рубашка с геометрическим орнаментом в черном цвете.
Вышитая рубашка от бренда Etnodim
Белая вышиванка от этого бренда является настоящим дизайнерским достоянием. Создатели соединили белую вышивку на белом фоне, использовали несколько различных техник, которые включают ажурное шитье, вырезание и мережку, а также цветочные и геометрические орнаменты.
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