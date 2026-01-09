В Италии отменили выступление пропутинской балерины Светланы Захаровой
- В Италии отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина после обращений украинских активистов и дипломатов.
- Решение поддержали некоторые итальянские политики, а театр Maggio Musicale Fiorentino официально объявил об отмене выступления.
В Италии отменили выступление российской балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина. Они 20 и 21 января должны были выступить в театре Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции.
Но теперь этого не произойдет благодаря активистам сети Communities Army of Ukraine и украинским дипломатам в Италии. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Армии общин Украины".
Так, выступление российской балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина в Италии отменили после обращений украинских активистов и дипломатов. К кампании присоединились Communities Army of Ukraine и Посольство Украины. Они присылали официальные письма руководству театра, мэрии Флоренции и Министерству культуры Италии о недопустимости таких концертов во время российской агрессии.
Украинских активистов поддержали и некоторые итальянские политики, среди которых представители Европарламента и Сената.
На официальном сайте театра Maggio Musicale Fiorentino уже опубликовали заявление об отмене выступления российской балерины и скрипача.
Что известно о Светлане Захаровой и Вадиме Репине?
- Балерина родилась в Луцке. В 1989 году она поступила в Киевское хореографическое училище, где училась шесть лет. Позже приняла участие в конкурсе молодых танцовщиков Vaganova-Prix в Санкт-Петербурге. Захарова заняла второе место, после чего получила приглашение продолжить обучение в Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.
- Захарова переехала в Россию, где строила собственную балетную карьеру.
- Впоследствии она занялась еще и политикой. В 2007-2011 годах Светлана была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия" и работала в комитете по вопросам культуры.
- В 2014 году, после начала российской агрессии против Украины, Захарова публично поддержала действия Кремля, в частности подписала письмо в поддержку политики Владимира Путина по российской военной интервенции в Украину.
- С января 2023 года балерина находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
- В 2024 году она стала доверенным лицом Путина во время президентских выборов в России
- Скрипач Вадим Репин – муж Светланы Захаровой. Он живет между Швейцарией и Италией, а также имеет два гражданства – российское и бельгийское.