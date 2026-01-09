В Италии отменили выступление пропутинской балерины Светланы Захаровой

В Италии отменили выступление российской балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина. Они 20 и 21 января должны были выступить в театре Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции.

Но теперь этого не произойдет благодаря активистам сети Communities Army of Ukraine и украинским дипломатам в Италии. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Армии общин Украины".

Так, выступление российской балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина в Италии отменили после обращений украинских активистов и дипломатов. К кампании присоединились Communities Army of Ukraine и Посольство Украины. Они присылали официальные письма руководству театра, мэрии Флоренции и Министерству культуры Италии о недопустимости таких концертов во время российской агрессии.

Украинских активистов поддержали и некоторые итальянские политики, среди которых представители Европарламента и Сената.

На официальном сайте театра Maggio Musicale Fiorentino уже опубликовали заявление об отмене выступления российской балерины и скрипача.

В Италии отменили выступление российской балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина / Фото Communities Army of Ukraine

Что известно о Светлане Захаровой и Вадиме Репине?